張凌赫被機場催登機「本名意外曝光」 網笑：又是張家瑋

34--張凌赫再度因趕不上登機時間，被機場廣播公開點名。(取材自微博)

28歲大陸男星張凌赫 以古裝劇「逐玉」中「武安侯」一角人氣飆升，憑藉帥氣外型、190公分身高及亮眼演技圈粉無數，成為近來話題度最高的新生代男神之一。不過，隨著工作邀約暴增，他近日竟再度因趕不上登機時間，被機場廣播公開點名，引發網友熱烈討論。

據悉，張凌赫15日疑忙於錄製綜藝「你好，星期六」，原訂結束工作後搭機前往上海虹橋機場，卻因行程安排緊湊，直到登機時間將至，他仍未現身登機門，地勤不得不透過廣播緊急尋人。

網路流傳的影片中，機場廣播不斷喊道「前往上海虹橋的張家瑋、張家瑋，羅成江、羅成江旅客，請立即由41號登機口登機」，其中「張家瑋」正是張凌赫本名，而同時被點名的羅成江，則是其經紀公司人員。由於整段廣播恰巧被旅客錄下並上傳網路，很快掀起熱議。

這已不是張凌赫第一次因登機問題登上熱搜。先前他就曾因在機場吃泡麵、拍照錯過登機時間，同樣遭機場以本名「張家瑋」廣播催促，最終只能改搭下一班飛機。如今相似情況再度上演，讓不少網友笑稱「怎麼又是張家瑋」。

消息曝光後，粉絲紛紛留言「被催登機真的太有喜感了」、「哈哈哈哈張家瑋又被點名」、「哥哥到底有多忙」、「錄節目錄到差點趕不上飛機」；也有粉絲認為，這恰恰反映張凌赫近期工作滿檔的忙碌程度。