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百花獎初評 易烊千璽4獲提名 沈騰成最大遺珠

娛樂新聞組／綜合報導
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易烊千璽憑藉「小小的我」中對身障角色的細膩詮釋，四度入圍百花獎。(取材自微博)
易烊千璽憑藉「小小的我」中對身障角色的細膩詮釋，四度入圍百花獎。(取材自微博)

第38屆大眾電影百花獎16日啟動觀眾初評投票，並同步公布首波初選入圍名單，其中最佳男主角獎項堪稱「神仙打架」，而電影「鏢人：風起大漠」共獲得17項提名，成為本屆提名最多的影片。

綜合媒體報導，易烊千璽憑藉「小小的我」中對身障角色的細膩詮釋四度入圍，成為影帝大熱門；他將與「志願軍：存亡之戰」中飾演堅毅軍人的朱一龍正面交鋒；兩人的勁敵還包括大鵬、王寶強、吳京、梁家輝、辛柏青等實力男星。

最佳女主角獎則罕見出現「雙片入圍」情況。宋佳憑藉「好東西」中現代女性的鬆弛感與「驚蟄無聲」的極致張力雙料入圍；新生代演技代表張子楓也不遑多讓，分別以「志願軍：存亡之戰」與「捕風追影」挺進初評，展現極強的黑馬相；其他入圍者還包括馬麗、衛詩雅、高葉等。

最佳影片部分，「哪吒之魔童鬧海」無疑是奪獎大熱門。該片不僅刷新多項票房紀錄，也被視為近年最成功的國產動畫電影之一。此外，「長安的荔枝」、「好東西」、「南京照相館」、「破·地獄」與「唐探1900」等作品同樣來勢洶洶。

女配角入圍名單中，楊冪憑「長安的荔枝」與「驚蟄無聲」實現「雙角色入圍」，將與劉詩詩展開激烈角逐。此外，越劇跨界新星李雲霄、實力派蔣勤勤與薩日娜等人也入圍；男配角方面同樣火藥味十足，上屆最佳新人于適憑「鏢人」再度殺入名單，將與王驍、王傳君、尹正及張若昀等多位中堅演技派爭鋒。

不過，比起入圍名單，最大討論聲浪其實來自遺珠沈騰，作為「抓娃娃」男主角，該片票房表現亮眼，馬麗也順利入圍最佳女主角，沈騰卻未能進入最佳男主角初評，引發議論，網友直言「馬麗進了，沈騰沒進？」、「今年最大意難平就是沈騰」，相關話題迅速登上熱搜。

沈騰堪稱今年最大遺珠。(取材自微博)
沈騰堪稱今年最大遺珠。(取材自微博)

宋佳憑藉「好東西」與「驚蟄無聲」雙料入圍百花獎。(取材自微博)
宋佳憑藉「好東西」與「驚蟄無聲」雙料入圍百花獎。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 易烊千璽以小小的我中的細膩演出四度入圍，成為影帝熱門人選，將與朱一龍、大鵬、王寶強等多位實力派男星正面競爭。

  • 因為宋佳以好東西與驚蟄無聲雙片入圍，張子楓也憑兩部作品進榜，再加上馬麗、衛詩雅、高葉等人，使女主角戰局格外膠著。

  • 沈騰雖以抓娃娃擔任男主且票房亮眼，卻未進入最佳男主角初評，而馬麗卻順利入圍，形成強烈反差，因此引發網友熱議。

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