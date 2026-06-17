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向太出手撕破好幾段戀情 向佐鬆口認了：她不喜歡就有很大阻力

記者廖福生／即時報導
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向佐認了母親會干涉他的戀情。(取材自微博)
向佐認了母親會干涉他的戀情。(取材自微博)

香港男星向佐與台灣女星郭碧婷結婚後，一舉一動都是外界焦點，而向佐與母親「向太」陳嵐之間深厚的母子情誼，也經常成為網友茶餘飯後的熱議話題。近日，向佐在接受訪談節目「言外之易」時，首度鬆口承認過去多段戀情確實遭到母親干預，甚至大方直言母親不喜歡，就會有很大的阻力。

節目中，向佐被問及過往戀情是否都曾被母親干涉時，他先是無奈苦笑，隨即幽默表示，這些事情其實不是自己主動想爆料的，「她（向太）自己都在短視頻說過啊，她親手撕破我好多個……好幾段感情嘛。那那個阻力肯定有了」。隨後更笑著向主持人求饒似地說：「她說的，不是我說的。我沒想著要說出來，但是她說了，我就認吧。是，確實有。」

事實上，向太在今年4月的影片中就曾大方「自爆」拆散兒子幾段戀情的過往。談起當年狠心斬桃花的原因，向太立場十分堅定，她透露那些女孩在向佐20幾歲、尚無獨立經濟能力時，就開始不斷索取豪車、名錶及愛馬仕包包。向太犀利直言：「所求的是錢，那我就不認為你是真的愛他。」

經歷了幾番「嚴格篩選」，最終由郭碧婷成功收服向太的心。向太更曾公開放話，明確表示「如果兒媳婦不是郭碧婷，自己未必是好婆婆」，足見郭碧婷在向家的超然地位。這段豪門考驗不僅展現了向太護子心切的強悍作風，也意外解開了郭碧婷當初為何能成為唯一「通關」兒媳的真相。

向佐(右)、郭碧婷結婚後，一舉一動都是外界焦點。(取材自微博)
向佐(右)、郭碧婷結婚後，一舉一動都是外界焦點。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他首度鬆口承認，自己過去好幾段戀情都曾受到母親向太干預，甚至直言若母親不喜歡對方，戀情就會出現很大的阻力，並非只是外界傳聞。

  • 向太表示，部分女孩在向佐二十多歲、仍未具獨立經濟能力時，就不斷索取豪車、名錶與愛馬仕包包，讓她認為對方重視的是錢，而不是真心。

  • 文章指出，郭碧婷最終獲得向太認可，成為向家唯一被接受的兒媳。向太甚至說若兒媳不是郭碧婷，自己未必會是好婆婆，顯示她在向家的地位極高。

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