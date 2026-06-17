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王寶強變「狠傢伙」… 攜手梁家輝、段奕宏 紐約唐人街「鬥狠」

娛樂新聞組／即時報導
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王寶強自導自演東方黑幫傳奇電影「狠傢伙」。(取材自微博)
王寶強自導自演東方黑幫傳奇電影「狠傢伙」。(取材自微博)

影帝王寶強繼執導「八角籠中」創下口碑與票房雙贏後，時隔3年再度帶來顛覆之作。由王寶強自導自演的全新首部東方黑幫傳奇電影「狠傢伙」，16日重磅官宣主創陣容，並發布首支預告片與海報。該片集結了梁家輝、段奕宏、彭昱暢等跨世代實力派演員，更邀請到傳奇影星狄龍，超強悍的「老中青狠人組合」一曝光，隨即在影壇掀起熱烈討論。

「狠傢伙」改編自蘇思綱的紀實文學著作「堂鬥」，故事背景大膽設定在20世紀初、美國「排華法案」陰影籠罩下的紐約唐人街。劇情講述主角麥德（王寶強飾）在遭受重重歧視與壓迫的絕境中，為了求生存而投奔當地勢力「四鄉堂」。在波譎雲詭的堂口鬥爭與時代洪流中，他憑著一股不服輸的韌性與狠勁，一步步從任人宰割的「小人物」，蛻變為震懾一方的「狠傢伙」，展現海外華人在黑暗時代中不屈的反抗精神。

本片的演員陣容堪稱頂配，完美串聯起華語影壇老中青三代的硬實力。在老一輩演員中，港產片經典「黑幫大老」狄龍與千面影帝梁家輝坐鎮，兩人自帶強大的江湖氣場與歲月沉澱的威嚴，為片中的堂口交鋒注入深厚的歷史質感。

中生代則由導演兼主演的王寶強與硬漢代表段奕宏領銜，王寶強此次完全顛覆過往的喜劇形象，以沉斂冷峻的眼神詮釋出底層逆襲的極致狠勁，與段奕宏的強強聯手更讓雙雄對峙的張力直接拉滿。

此外，作為青年代演技派代表的彭昱暢也打破常規加盟演出，為這部充斥著血性與權謀的東方黑幫群像，注入了年輕熱血且不可預測的危險血液。

與傳統美化江湖義氣的黑幫片不同，「狠傢伙」的核心亮點在於其宏大的時代格局與文化反思。影片聚焦於特定歷史背景下華人的生存掙扎，既有東方傳統的儀式感，又有獨具一格的異國黑色美學。

在製作上，王寶強再度攜手「八角籠中」原班編劇房遠、金牌製片人陳祉希，並力邀頂級幕後團隊加盟，力求在動作設計、美術視覺與敘事深度上實現全面升級。從搞笑的「傻根」到如今掌控全場的東方黑幫教父，王寶強表示，「都是狠傢伙，這部片很有故事、很不一樣，很有挑戰性」。

精華 FAQ

  • 影片改編自蘇思綱紀實文學堂鬥，背景設於20世紀初美國排華法案陰影下的紐約唐人街，描寫華人在壓迫環境中的生存與抗爭。

  • 王寶強飾演麥德，從受盡歧視的小人物一步步成長為掌控堂口的狠角色；他也首度以東方黑幫題材自導自演，形象與過往喜劇路線明顯不同。

  • 本片集結梁家輝、段奕宏、彭昱暢與狄龍，形成老中青三代強陣容；賣點在於黑幫群像、歷史格局、文化反思，以及動作與美術全面升級。

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