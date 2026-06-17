主動面試… 侯明昊成功補位「歌手」 網酸：這年頭流行自找苦吃？

侯明昊加入「歌手2026」補位陣容，引發網友議論。(取材自微博)

向來以演員身分廣為人知的大陸男星侯明昊，近日官宣加入「歌手2026」補位陣容，相關消息迅速登上熱搜。據悉，他並非直接獲得邀請，而是主動參與節目面試，歷經約2個月評估後才成功取得補位資格。其他補位歌手還包括楊坤、張遠、劉惜君等。

面對外界對「演員跨界當歌手」的討論，侯明昊近日受訪時坦言，能夠站上「歌手」舞台本身就是一次突破。他透露，選曲上會保留自己的音樂風格，同時兼顧大眾接受度，希望觀眾看完表演後，能夠留下「侯明昊好聽」的印象。

事實上，侯明昊並非首次以歌手身分亮相。早年以偶像團體成員出道的他，一直未放棄音樂夢想，只是近年因戲劇作品人氣飆升，讓演員身分更加鮮明。如今挑戰「歌手2026」，也被不少粉絲視為重拾初心的重要一步。

現年28歲的侯明昊近年憑藉多部熱門影視作品累積高人氣。其中最具代表性的作品包括「護心」、「異人之下」、「少年白馬醉春風」、「入青雲」、「玉茗茶骨」等，均取得破萬熱度或高收視。

不過，侯明昊補位消息曝光後，網路評價呈現兩極。支持者認為，他擁有偶像歌手出身背景，加上多年舞台經驗，具備參加「歌手」的條件，直呼，「人家是帶著全開麥的防彈衣來參賽的」；但也有人不看好，吐槽侯明昊「這年頭流行自己找苦吃？」相關話題引發熱議。