我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

紐約州府110億白卡標案 司法部控圖利廠商數百萬

主動面試… 侯明昊成功補位「歌手」 網酸：這年頭流行自找苦吃？

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
侯明昊加入「歌手2026」補位陣容，引發網友議論。(取材自微博)
侯明昊加入「歌手2026」補位陣容，引發網友議論。(取材自微博)

向來以演員身分廣為人知的大陸男星侯明昊，近日官宣加入「歌手2026」補位陣容，相關消息迅速登上熱搜。據悉，他並非直接獲得邀請，而是主動參與節目面試，歷經約2個月評估後才成功取得補位資格。其他補位歌手還包括楊坤、張遠、劉惜君等。

面對外界對「演員跨界當歌手」的討論，侯明昊近日受訪時坦言，能夠站上「歌手」舞台本身就是一次突破。他透露，選曲上會保留自己的音樂風格，同時兼顧大眾接受度，希望觀眾看完表演後，能夠留下「侯明昊好聽」的印象。

事實上，侯明昊並非首次以歌手身分亮相。早年以偶像團體成員出道的他，一直未放棄音樂夢想，只是近年因戲劇作品人氣飆升，讓演員身分更加鮮明。如今挑戰「歌手2026」，也被不少粉絲視為重拾初心的重要一步。

現年28歲的侯明昊近年憑藉多部熱門影視作品累積高人氣。其中最具代表性的作品包括「護心」、「異人之下」、「少年白馬醉春風」、「入青雲」、「玉茗茶骨」等，均取得破萬熱度或高收視。

不過，侯明昊補位消息曝光後，網路評價呈現兩極。支持者認為，他擁有偶像歌手出身背景，加上多年舞台經驗，具備參加「歌手」的條件，直呼，「人家是帶著全開麥的防彈衣來參賽的」；但也有人不看好，吐槽侯明昊「這年頭流行自己找苦吃？」相關話題引發熱議。

精華 FAQ

  • 他並非直接受邀，而是主動參與節目面試，經過約兩個月的評估後才成功入選補位陣容，顯示這次參賽是經過正式篩選與確認。

  • 他表示會在選曲上保留自己的音樂風格，同時兼顧大眾接受度，希望觀眾看完表演後，能對他留下「侯明昊好聽」的印象。

  • 網路評價相當兩極，支持者認為他有偶像歌手背景與舞台經驗，足以參賽；但也有人吐槽他是「自己找苦吃」，讓話題迅速升溫。

上一則

王寶強變「狠傢伙」… 攜手梁家輝、段奕宏 紐約唐人街「鬥狠」

延伸閱讀

回應跨界開唱爭議 岳雲鵬：小時候就喜歡在胡同口唱電視劇主題曲

回應跨界開唱爭議 岳雲鵬：小時候就喜歡在胡同口唱電視劇主題曲
誰說情懷沒有力量？70歲齊豫「歌手」改編張雨生逼哭全場

誰說情懷沒有力量？70歲齊豫「歌手」改編張雨生逼哭全場
金曲37下周末登場 頒獎嘉賓陣容公布 「前典禮主持人」都來了

金曲37下周末登場 頒獎嘉賓陣容公布 「前典禮主持人」都來了
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

2026-06-11 21:03
胡慧中(左)和女兒何嘉珍罕見同框。(取材自微博)

「台灣四大美女」胡慧中罕見露面 女兒竟是大尺碼網紅

2026-06-10 02:26

超人氣

更多 >
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢