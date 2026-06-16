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百花獎入圍名單出爐 古天樂、林峯「內鬨」搶影帝

記者陳穎／即時報導
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古天樂(中)和林峯(左二)主演的「九龍城寨之圍城」叫好叫座。(華映娛樂提供) 陳...
古天樂(中)和林峯(左二)主演的「九龍城寨之圍城」叫好叫座。(華映娛樂提供) 陳建嘉

第38屆百花電影獎16日正式啟動全國觀眾初評投票，並同步公布首波初選入圍名單。其中最受矚目的最佳男主角獎項堪稱「神仙打架」，古天樂、王寶強、易烊千璽等一線男星同場競逐，掀起熱烈討論。

本屆百花電影獎初選名單由大陸全國影院經理、影評人等專業人士共同評選產生，參賽作品則限定於2024年3月1日至2025年2月28日期間上映，且累積觀影人次超過100萬人的電影。

在最佳男主角項目中，憑藉「九龍城寨之圍城」入圍的古天樂與林峯成為焦點，兩人將正面對決以「唐探1900」創下票房佳績的王寶強。此外，易烊千璽憑藉「小小的我」再次獲得提名，成功締造連續4屆入圍百花獎的亮眼紀錄，展現新生代演員中的超強競爭力。

其他入圍男星還包括成龍、吳京、張翰、姜武、黃渤、許冠文、朱一龍、劉昊然、辛柏青及梁家輝等重量級演員，競爭激烈程度被網友形容為「死亡之組」。

最佳女主角方面，共有9位角色入圍。其中，憑藉「破·地獄」入圍的衛詩雅，以及馬麗、宋佳等實力派演員皆順利挺進名單。張子楓同時以「志願軍：存亡之戰」及「捕風追影」兩部作品入圍，成為本屆少數「雙提名」演員之一。

此外，高葉、莊達菲、孟慶暘等人也將角逐影后寶座。至於最佳女配角獎項，則有楊冪、劉詩詩、鍾楚曦、陳麗君及李雲霄等人氣女星入圍；最佳男配角則由文俊輝、陳飛宇、謝霆鋒、張新成等人共同競爭。

精華 FAQ

  • 第38屆百花電影獎於16日正式啟動全國觀眾初評投票，並同步公布首波初選入圍名單，讓各獎項競逐情況率先曝光，掀起外界熱議。

  • 最佳男主角方面，古天樂與林峯憑《九龍城寨之圍城》入圍，並將對決王寶強、易烊千璽等人；成龍、吳京、黃渤、朱一龍等也在名單內。

  • 最佳女主角有衛詩雅、馬麗、宋佳、張子楓等；女配角則見楊冪、劉詩詩、鍾楚曦等；男配角則由文俊輝、陳飛宇、謝霆鋒、張新成角逐。

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