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張凌赫遭機場公開催登機 「本名意外曝光」地勤狂找人全網笑翻

記者陳穎／即時報導
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張凌赫身穿一襲白色深V真空西裝，宛如「白馬王子」。（取材自微博）
張凌赫身穿一襲白色深V真空西裝，宛如「白馬王子」。（取材自微博）

28歲中國男星張凌赫憑藉古裝劇「逐玉」中「武安侯」一角人氣飆升，憑藉帥氣外型、190公分高挑身材及亮眼演技圈粉無數，成為近來話題度最高的新生代男神之一。不過，隨著工作邀約暴增，他近日竟再度因趕不上登機時間，被機場廣播公開點名，引發網友熱烈討論。

據悉，張凌赫15日疑似忙於錄製人氣綜藝節目「你好，星期六」，原訂結束工作後搭機前往上海虹橋機場。然而因行程安排緊湊，直到登機時間將至，他仍未現身41號登機門，讓地勤人員不得不透過廣播緊急尋人。

網路流傳的現場影片中，機場廣播不斷喊道：「前往上海虹橋的張家瑋、張家瑋，羅成江、羅成江旅客，請立即由41號登機口登機。」其中「張家瑋」正是張凌赫本名，而同時被點名的羅成江，則是其所屬經紀公司的工作人員。由於整段廣播恰巧被旅客錄下並上傳網路，很快掀起熱議。

這已不是張凌赫第一次因登機問題登上熱搜。先前他就曾因在機場吃泡麵、拍照而錯過登機時間，當時同樣遭機場以本名「張家瑋」廣播催促，最終只能改搭下一班飛機。如今相似情況再度上演，也讓不少網友笑稱：「怎麼又是張家瑋！」

消息曝光後，粉絲紛紛留言表示：「被催登機真的太有喜感了」、「哈哈哈哈張家瑋又被點名」、「哥哥到底有多忙」、「錄節目錄到差點趕不上飛機」、「說不定只是改搭下一班啦」。也有粉絲認為，這恰恰反映出張凌赫近期工作滿檔的忙碌程度。

精華 FAQ

  • 因他疑似忙於錄製綜藝節目，結束後趕赴上海虹橋機場時已接近登機時間，仍未出現在41號登機門，地勤只好透過廣播緊急尋人催促。

  • 因張凌赫的本名就是張家瑋，機場廣播以旅客證件資訊直接點名，還同時喊到經紀公司工作人員羅成江，整段內容被旅客錄下後迅速流傳。

  • 因他先前就曾因在機場吃泡麵、拍照而錯過登機，當時也被以本名廣播催促，如今相似情況再度發生，讓粉絲覺得又好笑又感受到他行程超滿。

張凌赫

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