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戲說從頭／「星月征途」航向宇宙 屈楚蕭、蔣夢婕熱血逐夢

娛樂新聞組／綜合報導
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「星月征途」描繪一群青年在星辰大海中並肩奮鬥的青春群像。（取材自微博）
「星月征途」描繪一群青年在星辰大海中並肩奮鬥的青春群像。（取材自微博）

由屈楚蕭、方逸倫、蔣夢婕主演的航天題材電視劇「星月征途」近日在央視開播。該劇以中國探月工程為創作靈感，將硬核航天元素與年輕人的成長故事結合，不僅展現追夢歷程，更描繪一群青年在星辰大海中並肩奮鬥的青春群像。

新快報報導，「星月征途」以飛控中心「牧星戰隊」為主軸，劇中，屈楚蕭飾演的吳畏堪稱全劇的熱血擔當。他性格樂觀執著，遇到困難從不輕言放棄，即使屢遭打擊仍選擇迎難而上。屈楚蕭將角色身上的衝勁與韌性演繹得相當鮮活，讓不少觀眾直呼彷彿看到初入社會時的自己。

方逸倫則飾演天才型學霸應子期。表面上冷靜理性、能力出眾，內心卻背負著難以言說的壓力與迷惘。角色從自我懷疑到重新找回初心的成長過程，也成為劇中極具看點的一條故事線。兩名男主角從競爭到並肩作戰的情誼發展，更被不少觀眾形容是劇中的「熱血兄弟線」。

而蔣夢婕飾演的楚佳佳，則展現新時代職場女性的魅力。她外表冷靜幹練，做事果斷俐落，面對挑戰從不退縮，在一群男性為主的航天團隊中闖出自己的一片天。角色不僅擁有專業能力，也有細膩柔軟的一面，被許多觀眾認為是全劇最有魅力的女性角色之一。

除了年輕演員表現亮眼之外，王志飛與許亞軍兩名實力派演員的加盟，也讓整部劇更具厚度。兩人飾演老一輩航天專家，一個溫暖包容、一個嚴謹理性，既是年輕人的導師，也是團隊的精神支柱。新舊兩代航天人之間的傳承故事，為劇情增添不少感動時刻。

值得一提的是，「星月征途」並未將焦點只放在冰冷的科技與設備上，而是透過一個個有血有肉的人物，呈現夢想與現實交織的青春故事。無論是初入職場的迷茫、同伴之間的競爭與扶持，還是面對失敗後重新站起來的勇氣，都讓觀眾產生強烈共鳴。

從熱血少年到肩負使命的航天人，「星月征途」不只是關於火箭升空與探月任務，更是一群年輕人追逐理想、共同成長的青春旅程。隨著劇情持續推進，這支「牧星戰隊」能否順利完成一次次艱鉅任務，也成為備受關注的焦點之一。

精華 FAQ

  • 該劇以中國探月工程為創作靈感，將硬核航天元素融入年輕人成長敘事，聚焦追夢、競爭、合作與失敗後再站起來的青春歷程。

  • 屈楚蕭飾演吳畏，性格樂觀執著、屢挫不退；方逸倫飾演應子期，外冷內壓、在自我懷疑後重拾初心，兩人從競爭走向並肩作戰。

  • 蔣夢婕飾演楚佳佳，展現幹練果決的職場女性魅力；王志飛與許亞軍則飾演航天專家，作為導師與精神支柱，凸顯新舊世代傳承。

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