檀健次新劇被一雙鞋搶鋒頭 網友瘋猜「鞋底有多厚？」

檀健次官方身高174公分，而王楚然則有172公分。(取材自微博)

中國男星檀健次 搭檔王楚然主演的新劇「愛情有煙火」日前開播，沒想到首個引爆話題的不是劇情，也不是CP火花，而是一雙皮鞋。劇中，檀健次登場時，導演特別給了一個皮鞋特寫，意外讓「檀健次厚底鞋特寫」衝上熱搜。網友紛紛化身「鞋底鑑定師」，圍繞鞋跟到底有多厚、是否刻意增高展開激烈討論，熱度甚至一度蓋過新劇本身。

「愛情有煙火」改編自紅九小說「投行男女」，講述投行精英李亦非與滬漂房東錢菲從互看不順眼到彼此治癒的愛情故事。檀健次飾演的李亦非登場時，導演特別安排跑車、西裝與皮鞋的精英套餐鏡頭，原本想營造霸總氣場，沒想到觀眾的注意力卻全落在鞋底上。 「檀健次厚底鞋特寫」一舉衝上熱搜。(取材自微博)

鏡頭曝光後，不少網友立刻開啟「顯微鏡模式」，討論鞋底到底有多厚。有觀眾認為鞋底看起來比一般皮鞋厚了一些，質疑劇組是否刻意利用增高鞋修飾身高；也有人吐槽，既然要穿厚底鞋，導演還特地給特寫，反而讓觀眾更容易注意到。

不過粉絲很快跳出來護航，認為這根本是再普通不過的商務皮鞋，「現在很多男鞋本來就有厚底設計」、「這種鞋滿街都買得到」，認為外界實在有些小題大作。

據悉，檀健次官方身高174公分，而王楚然則有172公分，兩人同框時，幾乎沒有身高差，才讓相關話題被無限放大。有趣的是，雖然網路上為了一雙鞋吵得不可開交，但該劇熱度卻因此意外受惠。不少原本沒注意到這部劇的觀眾，反而因為「厚底鞋事件」跑去追劇。

許多劇迷看完後紛紛表示，檀健次把嘴硬心軟、傲嬌又有點臭屁的李亦非演得相當討喜，甚至笑稱，「鞋子還沒看清楚，先被演技圈粉了」。