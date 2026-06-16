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白鹿合約到期傳單飛 于正捧「最美白月光」趙晴當一姐

娛樂新聞組／綜合報導
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白鹿傳出合約到期後將自立門戶。(取材自微博)
白鹿傳出合約到期後將自立門戶。(取材自微博)

憑藉「周生如故」、「寧安如夢」等電視劇穩居一線的女星白鹿，近日傳出與合作長達十年的歡娛影視合約即將到期，未來演藝事業可能交由個人全資控股的工作室獨立運作。消息一出，不僅引發粉絲熱議，也讓外界開始關注究竟誰能接下「歡娛一姐」的位置。

事實上，歡娛影視近年正積極布局「後白鹿時代」。2000年出生的趙晴從漢服網紅轉型，自2021年簽約出道以來，接連在「為有暗香來」、「墨雨雲間」等熱播劇中刷臉，更憑藉「凡人修仙傳」獲封「最美白月光」走紅。老闆于正對其青睞有加，不僅多次親自單發宣傳，更為她量身打造大女主古裝劇「金吾不禁」，頻繁的資源傾斜讓她被粉絲戲稱為「于正的新閨女」，晉升一姐已成公司內部預期。

趙晴憑藉「凡人修仙傳」獲封「最美白月光」。(取材自微博)
趙晴憑藉「凡人修仙傳」獲封「最美白月光」。(取材自微博)

然而，在資源傾斜的同時，質疑聲浪也隨之而來。部分觀眾認為趙晴目前仍缺乏真正代表作，演技與個人辨識度尚未完全站穩腳跟，尤其在「唐宮奇案」等作品中，遭質疑戲分過多，有刻意「老帶新」痕跡，引發部分白鹿粉絲不滿。

近期更傳出民國探案劇「惹驚鴻」有意找來趙晴與王星越搭檔主演，兩人若合作成真，將是第五度攜手演出。不過消息曝光後，王星越粉絲迅速發起抵制，質疑公司再度利用人氣較高的男演員替趙晴「抬咖」。

儘管爭議不斷，但不少業內人士指出，歡娛向來有培養新人接棒的傳統，從吳謹言到白鹿，如今再到趙晴，都可見于正慣用的造星模式。對此，支持的網友認為，趙晴外型甜美、靈動，且在「唐宮奇案」中進步明顯，看好她複製白鹿的成功模式躍升頂流；但另有網友吐槽，公司「硬捧」的意圖太明顯，甚至在先前的作品中讓身為女二的趙晴戲分過多、強行「老帶新」，反而敗壞路人緣。 

精華 FAQ

  • 報導指出，白鹿與歡娛影視合作長達十年，如今合約傳出即將到期，未來可能改由她個人全資控股的工作室獨立運作。

  • 趙晴自漢服網紅轉型出道後，接連在多部熱播劇刷臉，又獲于正多次宣傳與量身打造作品，因而被認為是接班白鹿的重點培養對象。

  • 部分觀眾認為她仍缺乏代表作、辨識度與演技未穩，且戲分偏多有硬捧痕跡；但也有人看好她外型甜美，認為有機會複製白鹿的成功。

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