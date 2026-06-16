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「阿嬤情書」2新人拿到首個電影獎 台上貼心互動網按讚

娛樂新聞組／綜合報導
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李思潼(左)因身型嬌小搆不到麥克風，搭擋王彥桐見狀上前幫忙降低麥克風。(取材自微...
李思潼(左)因身型嬌小搆不到麥克風，搭擋王彥桐見狀上前幫忙降低麥克風。(取材自微博)

2026年微博電影之夜日前在上海盛大舉行。憑藉黑馬電影「給阿嬤的情書」嶄露頭角的新人演員李思潼與王彥桐，雙雙榮獲「年度青雲突破演員」殊榮。這不僅是兩人演藝生涯的第一個電影獎項，他們在台上的青澀互動與真誠發言，更成為當晚全網熱議的溫馨焦點。

非科班出身的00後新人李思潼，原為廣東財經大學金融系學生，大二時因一段潮汕話影片被導演藍鴻春發掘。首次「觸電」的她登台領獎時，因身型嬌小搆不到麥克風而踮起腳尖，搭擋王彥桐見狀隨即貼心上前幫忙降低麥克風，並全程手扶，貼心舉動被網友封為當晚「最暖畫面」。

李思潼在發表感言時謙遜表示，「對於初次觸電的我來說意義非凡，很幸運能遇到謝南枝這個角色。」並以「青雲之路，步履不停」回應典禮主題；輪到王彥桐致詞時，他坦言面對台下眾多前輩非常緊張，此時坐在台下的影星沈騰突然高舉新片「歡迎來龍餐館」的宣傳單幽默互動，王彥桐也機智回應，「等您的新電影上映，我一定會去看」，引來全場爆笑。

「給阿嬤的情書」以僅1400萬人民幣（約208萬美元）的低成本製作實現票房突破，當晚亦獲頒「年度口碑影片」。典禮尾聲，曾多次在社群與演唱會上大力推薦該片「看哭了」的潮汕籍藝人楊千嬅，特別與身穿戲服的李思潼、王彥桐一同登場，用潮汕話深情唱響主題曲「月下煮茶」。

演唱時，楊千嬅溫柔地摟住李思潼的腰給予鼓勵，讓台下的導演藍鴻春再度感動落淚。李思潼隨後也用潮汕老話「平安當大賺」祝福觀眾，表示平安順遂就是阿嬤一輩子的牽掛。

精華 FAQ

  • 兩人憑藉電影《給阿嬤的情書》雙雙拿下「年度青雲突破演員」獎，這也是他們演藝生涯中的第一個電影獎項，成為當晚焦點之一。

  • 因李思潼身形嬌小碰不到麥克風，王彥桐立刻上前幫忙把麥克風降低，還全程扶著麥克風，這個細節被網友稱為當晚最暖畫面。

  • 除了新人獲獎，該片也拿下年度口碑影片；楊千嬅更與兩位新人同台，以潮汕話演唱主題曲並鼓勵他們，場面溫馨感人。

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