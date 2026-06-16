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撕掉叛逆早熟標籤…20歲黃多多「憂鬱是天賦」 獲讚天生文藝片女主

娛樂新聞組／即時報導
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黃多多被廣大網友認為極具大銀幕文藝片女主角的潛質。(取材自微博)
黃多多被廣大網友認為極具大銀幕文藝片女主角的潛質。(取材自微博)

昔日人氣童星、演員黃磊與孫莉的大女兒黃多多（黃憶慈），近日因一組居家氛圍照登上熱搜。照片中的她身著簡約背心，在低飽和度的光影襯托下，散發出獨特的疏離感與文藝氣息。不少網友盛讚她自帶「破碎感」，甚至催生了「黃多多如果憂鬱是種天賦」話題，認為她極具文藝片女主角的潛質。

現年20歲的黃多多頂著星二代光環長大，舉手投足向來是鎂光燈焦點。然而，這次熱搜中被網友點評為「憂鬱天賦」的清冷氣質，也讓不少一路關注她成長的網友感到心疼，更讓她昔日所承受的種種「早熟爭議」再度浮上檯面。

黃多多早在8歲參加真人秀「爸爸去哪兒2」時，就因超越年齡的懂事與體貼走紅，但也引來「心機、圓滑」的異樣眼光。隨著青春期的到來，她更多次被推上輿論風口浪尖。從13歲起，她因染髮、打耳洞、化妝以及成熟的穿衣風格，頻頻被部分保守網友貼上「叛逆、早熟」甚至「不符合學生形象」標籤；17歲時，她因在公眾公眾號的教學影片中讀錯多個常用字，更一度陷入「才女人設翻車」輿論風暴中。

面對長年累月的網路審判與公眾高期待，有心理學博主指出，所謂的「憂鬱感」或許是星二代在長期壓抑、被放大檢視環境下，形成的敏感與柔韌內核。不過，也有熟悉她的粉絲出面緩頰，透露多多私下性格活潑開朗，同學甚至稱她為「搞笑女」，鏡頭前的憂鬱僅是一種靜態的藝術表達。

對此，不少網友呼籲應回歸理性觀看，不要將想像投射替代當事人真實狀態，也避免讓「氣質標籤」變成黃多多新的輿論壓力來源。

精華 FAQ

  • 她因一組居家氛圍照受到關注，照片呈現低飽和光影與清冷感，讓不少網友聯想到文藝片氣質，進而掀起對她外貌與氛圍的熱議。

  • 網友多半是在稱讚她的鏡頭感與疏離氣質，認為她自帶破碎感、很適合演文藝片女主；但這也讓部分人擔心，過度投射會變成新的壓力。

  • 她從參加真人秀時的懂事表現，到青春期被討論染髮、打耳洞、化妝與穿衣風格，再到17歲讀錯字引發才女人設翻車，都曾被放大檢視。

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