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網傳「復婚張雨劍生二胎」讓粉絲炸鍋… 吳倩上訪談節目親自回應了

娛樂新聞組／即時報導
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吳倩與張雨劍因合作「我只喜歡你」相戀。(取材自微博)
吳倩與張雨劍因合作「我只喜歡你」相戀。(取材自微博)

大陸女星吳倩與前夫張雨劍離婚4年後，近日因「疑似復婚生二胎」傳聞再度登上熱搜，引發大量討論。不過，隨著話題持續發酵，吳倩於16日播出的紀實訪談節目「她的房間」中首次正面回應，明確否認復婚說法，並強調雙方目前以孩子為核心維持良好互動。

在節目訪談中，主持人直接詢問外界關於「是否復婚」的傳言，吳倩簡短而明確表示「沒有」，並稱自己與張雨劍目前仍保持「相對融洽」的關係，主要是為了共同撫養女兒。她指出，看到對方與孩子相處良好，對自己而言也是一件「很欣慰的事」。

談及育兒安排時，吳倩坦言，不希望因為個人情緒影響孩子與父親的關係，「不可能因為自己的自私讓孩子完全失去父親」。她也提到，女兒目前對家庭狀態並沒有負面感受，「覺得爸爸媽媽都很愛她」，這種平穩的成長環境讓她感到安心。同時，她形容自己已從過去情緒與糾結中走出來，「這是我長大的一種表現」。

這場復婚傳聞的起點，來自兩人離婚後多次被拍到共同帶娃的畫面。自2022年官宣離婚後，從2023年香港迪士尼同遊，到2025年武漢超市並肩購物，再到2026年初一家三口海外旅行返程被偶遇，以及春節期間再次現身迪士尼，兩人多次同框互動自然，讓外界不斷產生「關係回暖」的猜測。

隨著舊照與影片在社群平台被反覆翻出，加上部分網友認為兩人互動「不像前任更像現任」，使得「復婚」、「二胎」等傳聞衝上熱搜。不過，目前被廣泛傳播的影像多數為2025年甚至更早素材，並無新證據支持相關說法。

儘管本人已正式否認復婚，但相關話題仍引發網友分歧討論，有粉絲甚至擔心吳倩重蹈覆轍；但也有不少理性觀點指出，兩人離婚後同框多圍繞育兒展開，更接近「協同撫養」正常模式，並不等同於感情復合，外界不應僅憑偶遇畫面過度解讀。

精華 FAQ

  • 她在訪談節目中直接回答「沒有」，明確否認復婚說法，並表示自己與張雨劍目前的相處重點，是一起照顧女兒，而不是重新組成家庭。

  • 文章指出，兩人多次同框大多圍繞共同育兒，包括逛迪士尼、買東西與旅行等畫面，因此外界容易猜測關係回暖，但這些互動更接近協同撫養。

  • 主要是社群平台反覆流傳舊照片與影片，加上部分網友認為兩人互動自然，像現任而非前任，於是「復婚」「二胎」話題被推上熱搜。

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