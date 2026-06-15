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被楊紫瓊當面問感情狀況？ 吳磊「5字」直球回應 網笑：只愛騎車追風

娛樂新聞組／即時報導
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吳磊拍戲之餘，最大的興趣是健身與騎行。(取材自微博)
吳磊拍戲之餘，最大的興趣是健身與騎行。(取材自微博)

大陸男星吳磊日前出席「微博電影之夜」盛典，被楊紫瓊問感情狀況，大方以一句「沒有女朋友」澄清單身狀態，真誠坦蕩的態度引發全網熱議，迅速衝上微博熱搜榜，也成功終結流傳已久的戀愛傳聞。

活動當晚，國際影后楊紫瓊與吳磊在內場相鄰而坐。據現場畫面顯示，楊紫瓊以長輩身分關心晚輩的感情近況，沒想到吳磊毫不迴避，當場直球回答「沒有女朋友。」簡單五個字瞬間成為全場焦點。網友紛紛笑稱，這簡直就是「過年回家被親戚催婚的現場」，而吳磊靦腆又坦率的反應也讓粉絲直呼可愛。

娛樂博主指出，相較於許多藝人面對緋聞時選擇模糊帶過，吳磊以最直接的方式給出答案，「不曖昧、不迴避，不留腦補空間」，被視為最高效率的闢謠方式。今年初曾有網友造謠與其存在感情糾葛，當時吳磊工作室與本人便火速發聲明駁斥並依法追責；如今他再度親口證實單身，讓謠言不攻自破。

話題發酵後，網友也討論起吳磊的生活重心。出道超過20年的他，近年憑藉「星漢燦爛」、「群星閃耀時」等劇站穩一線男星地位。拍戲之餘，他最大的興趣是健身與騎行，今年更完成了近千公里的海南環島騎行挑戰。粉絲笑稱，「他每天不是在拍戲就是在騎車追風，確實沒時間談戀愛。」

從「瑯琊榜」的「小飛流」到如今的實力派男星，吳磊始終維持低調與自律。此次大方認單身，不僅展現了他的真誠，也再度擦亮了他「國民弟弟」幾乎零緋聞的優質形象。

精華 FAQ

  • 面對楊紫瓊當面關心感情狀況，吳磊沒有迴避，直接用「沒有女朋友」回應，態度自然又坦蕩，立刻成為活動現場焦點，也被認為是最直接的澄清方式。

  • 因為他的回答簡短明確，既不像一般明星模糊帶過，也沒有留下想像空間，讓網友覺得像被長輩催婚的真實場景，因此迅速登上熱搜並掀起大量討論。

  • 文章指出，吳磊近年靠多部戲劇站穩一線地位，拍戲之外則熱愛健身與騎行，還完成近千公里海南環島挑戰，因此粉絲笑稱他忙於拍戲和騎車追風，無暇談戀愛。

楊紫瓊 微博

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