片酬喊到5000萬人民幣 劉亦菲3部劇本排隊等

劉亦菲將近2年未接新戲。(取材自微博)

中國女星劉亦菲 自完成「玫瑰的故事」的拍攝後，至今已超過2年未再參與新劇演出，相較於不少演員積極接戲維持曝光，劉亦菲近年幾乎處於半停工狀態，也讓外界好奇她遲遲未有新作品問世的原因。近日，網路盛傳劉亦菲電視劇片酬已喊到5000萬人民幣(約738萬美元）。儘管該數據尚未獲得官方證實，但已在影視圈與各大社交平台引發激烈討論。

綜合媒體報導，劉亦菲對接演作品向來抱持高標準，寧可等待理想劇本，也不願為了產量頻繁開工。傳出她目前電視劇片酬已喊至人民幣5000萬元水準，在當前影視市場投資趨於保守的情況下，能夠負擔此級別酬勞的劇組並不多，使得不少合作案雖曾接觸洽談，最終仍因預算考量無疾而終。

由於長期未進組拍戲，加上始終堅守身價與選戲原則，劉亦菲甚至被部分媒體冠上「內娛反996第一人」稱號。在市場環境不若過往熱絡的情況下，她依舊未鬆動自己的條件，也讓外界對她的下一步更加關注。

事實上，劉亦菲過去受訪時就曾透露自己的創作理念。她表示，唯有真正打動自己的作品才值得投入演出，比起維持曝光度或累積作品數量，她更期待遇見能帶來全新驚喜的角色與故事。對她而言，演員的選擇比頻繁露面更重要，因此願意花時間沉澱生活、累積感受，只為等待下一個讓自己無法拒絕的劇本。

不過，儘管已有2年多未拍新戲，劉亦菲在中國娛樂市場上仍占有一席之地。近日陸續傳出多部重量級作品有意邀請她加盟，包括「去有風的地方」第二季、名導李路籌備中的懸疑劇「咸雪」，以及希望促成她與陳曉繼「夢華錄」後再度合作的「宴三合」，相關消息也持續成為關注焦點。