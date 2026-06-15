誰說情懷沒有力量？70歲齊豫「歌手」改編張雨生逼哭全場

齊豫談到加盟初衷，直言「就是希望在一個好的音樂平台上，為經典服務」。(取材自微博)

70歲的傳奇歌者齊豫加盟綜藝「歌手2026」(簡稱「歌手」)，接連以「橄欖樹」、「大海」與「彎彎的月亮」驚艷全場。在接受新京報專訪時，齊豫展現出淡然與豁達的人生智慧，她坦言自己並非為比賽而來，而是要「為經典服務」，並在毫無修音的直播舞台上，帶領觀眾遇見最真實的自己。

標榜「全直播、無修音」的「歌手」，被外界視為高壓競技舞台，70歲的華語樂壇傳奇歌者齊豫卻以一劑清涼的「情懷強心針」宣告回歸。她連續兩期憑藉「橄欖樹」與「大海」強勢奪下第一名，第三期更攜手阿雲嘎巧融「彎彎的月亮」與「船歌」，再度驚艷全場。

面對外界對其年齡與實力的驚嘆，齊豫在受訪時格外淡然。她不願意被定義「70歲應該是什麼樣子」，並笑稱自己其實是個「退休 型的歌手」。談及加盟初衷，齊豫直言沒有外界所想像的「回歸」或「挑戰」，僅是簡單受邀、帶著忐忑赴約，「就是希望在一個好的音樂平台上，為經典服務。」

對於「歌手2026」最受矚目的直播模式，齊豫幽默地表示，最大的魅力莫過於「可以準時下班，不拖磨」，但玩笑背後，是她對音樂半點不馬虎的嚴謹。她深知直播沒有退路，知道必須把發條上到最緊。

「直播中，呼吸、情緒激動帶來的顫抖、歲月留下的沙啞，都無法隱藏。就像在美顏盛行下，我們都快忘記自己真正的長相了。這也是一種遇見真實自己的霎那。」

第二期唱完「大海」後，齊豫曾因中低音區沒能完美掌握而有些懊惱，隨即在社群寫下「瑕疵滿地也都是努力的痕跡……」並迅速釋然。她在「大海」尾聲巧妙融入張雨生的另一首經典「我期待」，絲滑且合理的改編逼哭全場。這讓她由衷感慨，「誰說『情懷』沒有力量，誰說『情懷』沒有競技能力？」

如今樂壇新人輩出，不少歌手為了迎合市場而迷失。齊豫認為，堅持自我風格的底氣來自於「自知之明」。她明白自己的聲線適合抒情民謠，即便喜歡搖滾也勉強不來，但只要將強項最大化，同樣能達到共情與激勵的效果。「改變是為了發現更好的自己，迎合則是對自己的傷害。」

對於未來的選曲，齊豫透露仍會以經典和英文歌為主。被問及在節目中扮演的角色，她給出了一個令人動容的答案：「我想我應該扮演的角色是：站在後方，讓年輕人在向前衝刺之餘回望時，知道家在哪裡」。