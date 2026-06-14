上海電影節／盧燕獲終身獎：不想退休「100歲也是00後」

第28屆上海國際電影節13日晚舉行金爵盛典，百歲表演藝術家盧燕獲頒終身成就獎。（視頻截圖）

第28屆上海國際電影節13日晚舉行金爵盛典，百歲表演藝術家盧燕獲頒終身成就獎。出生於北京、成長於上海的她，以上海話向家鄉與觀眾致意，並表示自己雖已100歲，仍「不想退休 」，希望繼續演戲。頒獎現場全體來賓起立鼓掌致敬，台下的影星楊紫瓊 也感動落淚。

澎湃新聞報導，第28屆上海國際電影節開幕式在上海大劇院舉行，盧燕獲得本屆電影節終身成就獎。當晚她與女兒及義子一同走上紅毯，並以流利上海話向觀眾問候，表示「上海就是我的家鄉，希望每年都回來」。

據報導，終身成就獎由中國導演張藝謀頒發。盧燕在領獎時表示，上海不僅是她的故鄉，也是她藝術生涯開始的地方。她說，獲得終身成就獎對自己而言並非終點，「終身不是退休，更不是結束，還想繼續地勇往直前」。

盧燕出生於1926年，橫跨近一個世紀的演藝生涯，見證華語電影發展，也長期活躍於國際影壇，被視為連結中外電影交流的重要人物。主辦單位指出，她多年來不僅在銀幕上塑造眾多角色，也持續支持華語電影及後輩電影人發展。

頒獎典禮上，盧燕展現一貫幽默。她笑稱：「100歲了，按現在的說法，我也是『00後』。」隨後又表示：「我還在，我還能演，我不想退休。」這番發言引發全場掌聲，也讓不少與會者動容。

報導指出，盧燕近年仍持續參與文化交流活動。6月10日，她才在北京獲頒第十屆「會林文化基金年度人物」獎項，並勉勵年輕文化工作者，期盼更多人能將中國哲學、歷史與文化帶向世界舞台與銀幕。

當晚典禮現場，包括多位電影與文化界人士到場見證。主辦單位表示，將終身成就獎授予盧燕，不僅是表彰其跨越世紀的電影人生，也肯定她長年對華語電影與國際文化交流的貢獻。