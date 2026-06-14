「三國演義」演張飛之子 黑豹樂隊前主唱張克芃54歲病逝
黑豹樂隊前主唱、同時曾在94版「三國演義」中飾演張飛之子張苞的演員張克芃，6月13日因病去世，享年54歲。其死訊由知情人士及多名圈內友人證實，引發音樂與影視圈人士悼念。
極目新聞報導，張克芃又名張大棚、大鵬，1972年出生，畢業於中國戲曲學院表演系，早年參與多部影視作品演出，在94版「三國演義」中飾演張苞一角，為觀眾熟知，之後轉向音樂領域發展，2005年接替秦勇成為黑豹樂隊主唱，並在2013年離隊後逐漸淡出公眾視野。
知情人士透露，張克芃近年健康狀況不佳，長期依靠輪椅行動，身體狀態一直較為虛弱。2025年8月，他仍曾坐輪椅現身舞台獻唱，與樂隊及友人同台演出，展現對音樂的堅持。
6月13日下午，老皮匠樂隊證實張克芃的死訊，表示是當天中午才得知消息；黑豹樂隊經紀人表示，已從社交平台獲悉消息，但尚未取得更詳細資訊。
張克芃的離世也在網路引發關注，不少網友留言悼念，感嘆「一代搖滾記憶正在遠去」。
據新民周刊稍早前報導，截至2023年2月，黑豹樂隊已歷經十位主唱，分別是丁武、竇唯、欒樹、秦勇、張克芃、秦奇、欒樹偉、劉崢嶸、馬克塔勒和張淇。目前，黑豹樂隊的主唱是項亞蕻。
張克芃因病於6月13日去世，享年54歲，死訊先由知情人士與圈內友人證實，之後又獲老皮匠樂隊與相關人士間接確認，因此引發外界高度關注。 他曾畢業於中國戲曲學院表演系，早年參與多部影視演出，最廣為人知的是在94版《三國演義》飾演張苞；之後轉向音樂，2005年接任黑豹樂隊主唱。 報導指他近年健康狀況不佳，長期依靠輪椅行動，身體相當虛弱；2013年離開黑豹後逐漸淡出公眾視野，但仍曾在2025年8月坐輪椅現身舞台演唱。
精華 FAQ
張克芃因病於6月13日去世，享年54歲，死訊先由知情人士與圈內友人證實，之後又獲老皮匠樂隊與相關人士間接確認，因此引發外界高度關注。
他曾畢業於中國戲曲學院表演系，早年參與多部影視演出，最廣為人知的是在94版《三國演義》飾演張苞；之後轉向音樂，2005年接任黑豹樂隊主唱。
報導指他近年健康狀況不佳，長期依靠輪椅行動，身體相當虛弱；2013年離開黑豹後逐漸淡出公眾視野，但仍曾在2025年8月坐輪椅現身舞台演唱。
上一則
舊愛控嗜血 炎亞綸暗示：「到時候」願公開對話紀錄
下一則