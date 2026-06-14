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踢掉編劇、學歷造假、番位不實？ 白鹿陷風波怒提告

娛樂新聞組／綜合報導
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深陷學歷造假、違規申報三級演員等六大爭議，白鹿決定以法律維權。(取材自微博)
深陷學歷造假、違規申報三級演員等六大爭議，白鹿決定以法律維權。(取材自微博)

大陸編劇蒙淇淇指控女星白鹿在戲劇「莫離」臨開機前換掉整個編劇團隊，並剝奪署名權，白鹿方隨後回應，網傳多項指控信息均屬誹謗，已委託律師提告。

蒙淇淇稱自己團隊耗時‌一年‌完成的「莫離」劇本，臨近開機整個團隊被替換，由趙娜接任總編劇。劇集播出後，她的團隊僅被列為片尾「初稿團隊」 ，違反「按貢獻度署名」約定的侮辱性署名。蒙淇淇公開質問「白鹿，你憑什麼可以在臨開機塞編劇？」她還用「天龍人」一詞諷刺白鹿擁有超乎尋常的話語權。

對此，製作人于正回應，有才華的人靠才華把名字署在片子上，沒才華的人靠撕別人把名字署在熱搜上。

白鹿方表示，網傳「學歷造假、番位造假、違規申報三級演員、與他人戀情、要求更換編劇團隊」等信息均屬誹謗，決定一狀告上法院。

其中，學歷爭議指的是，白鹿自稱畢業於常州旅遊商貿高等職業技術學院五年制大專，該校在2022年標註為三年制，但在2023年白鹿申報三級演員前夕，卻修改為五年制。番位爭議則是指白鹿以「警察榮譽」申報三級演員時，將二番女主標註為一番作品。

至於外界最關注的戀情爭議，指的是她曾先後與張淩赫、敖瑞鵬、周翊然等男演員傳出緋聞。

蒙淇淇隨後稱，支持白鹿維權，目前還沒有收到相關資料；她稱相信法律，「如果我有錯，願意承擔一切後果」。

同日，北京星權律師事務所表示，白鹿(本名白夢妍)已委託其律所啟動名譽維權訴訟程序。截至6月12日，相關案件已完成立案材料遞交。

精華 FAQ

  • 核心是編劇蒙淇淇指控白鹿在《莫離》開機前更換編劇團隊並影響署名，另外還牽涉學歷、番位、申報與戀情等多項爭議。

  • 白鹿方表示，網傳的學歷造假、番位造假、違規申報三級演員、戀情及要求更換編劇團隊等說法均屬誹謗，已委託律師提起名譽維權訴訟。

  • 北京星權律師事務所稱已受白鹿委託啟動訴訟程序，且已遞交立案材料；蒙淇淇則稱支持白鹿維權，並表示若有錯願承擔法律後果。

白鹿

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