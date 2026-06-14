上海電影節╱高圓圓紅毯3次讓C位失敗 只因劇組一動作

高圓圓最終被同劇組「推回」了C位。(取材自微博)

上海國際電影節紅毯採訪環節，「克什米爾公主號」劇組亮相時，女星高圓圓 見現場空出了C位，隨即往旁邊退讓，試圖把中間位置留給其他成員，但被全劇組人員三度將她「押」了回來，高圓圓最終在眾人堅持下站上C位。「高圓圓三次讓C失敗」話題隨即登上微博 熱搜，閱讀量短時間內破億，全網盛讚她「讓C失敗」舉動溫柔謙遜，是源自「刻在骨子裡的修養」，成為本屆紅毯最具討論度的暖心名場面。

新浪娛樂報導，高圓圓當時隨「克什米爾公主號」劇組亮相紅毯採訪區，見博納影業董事長于冬身旁的C位空出，她下意識側身移步，試圖將中間位置讓給其他人，並說了句「我站旁邊」。劇組其他人員則一致堅持讓她站C位，多次伸手示意並輕輕攙扶她回歸原位。經過三輪「推拉」，高圓圓讓C未果，最終被簇擁著站回中間。

當天高圓圓穿著Alex Perry 2026早春系列抹胸豹紋長裙，戴著Tiffany珠寶，頭髮盤起，盡顯端莊大氣，被媒體形容為「恣意優雅的野性之美」、「光彩照人、溫柔明艷」。

許多網友稱，高圓圓謙讓C位時動作自然，沒有刻意擺拍，完全是本能反應，她讓C失敗後的樣子，像「社恐被推上舞台」，試圖溜走三次卻被拉回來三次，最後站上去時表情寫滿了「我真的盡力了」，真實又可愛。

「克什米爾公主號」為年代諜戰片，聚焦1955年「克什米爾公主號」暗殺事件。高圓圓飾演女記者蘇珊，周旋於各方勢力之中，堅守信仰。同場亮相的陳坤飾演香港警政治部督察曾兆輝。影片預計2026年十一檔期上映。

高圓圓(前)與劇組互讓C位，成為本屆紅毯最具討論度的暖心名場面。(取材自微博)