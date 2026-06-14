上海電影節╱梁朝偉紅毯上迷路 劉嘉玲輕聲提醒：看鏡頭

上影節金爵獎評委會主席梁朝偉和妻子劉嘉玲牽手走紅毯。(取材自微博)

第28屆上海國際電影節金爵盛典暨紅毯13日晚登陸上海大劇院，評委會主席梁朝偉 和妻子劉嘉玲 牽手走紅毯，貢獻了「I人與E人反差」，短短紅毯路上，兩人就上演了「合影迷路」、「單手插兜獨美」等令人捧腹的互動名場面，梁朝偉化身「人形支架」，全程像個被媽媽牽著的小手辦，「想回家」寫在臉上，劉嘉玲則游刃有餘地掌控全場，「梁朝偉、劉嘉玲這段笑點太密集了」相關話題迅速登上熱搜。

綜合澎湃新聞、網易報導，梁朝偉攜劉嘉玲壓軸亮相紅毯，梁朝偉全程抿著嘴唇，緊緊攥著劉嘉玲的手，表情寫滿「想回家」。劉嘉玲則一邊大方揮手一邊輕聲提醒梁朝偉看鏡頭，兩人形成極致反差。網友形容「妥妥的一個社恐，一個社牛」。

紅毯定點拍照時，劉嘉玲換了好幾個pose，梁朝偉卻站在原地一動不動，被媒體吐槽「梁先生怎麼不動啊」。劉嘉玲單獨擺拍時，梁朝偉自覺退後幾步，靠牆站好，雙手背後，安靜看著老婆獨美，這一幕被截屏稱為「世界名畫」，網友戲稱梁朝偉是劉嘉玲的「助理」，劉嘉玲則不斷提醒他看鏡頭，甚至伸手幫他對準方向。

評委們站定準備拍大合照時，梁朝偉拍完單人照後一時找不到自己該站的位置，手足無措像「迷路的小朋友」。他小心翼翼往前挪，卻差點擋住身後的辛芷蕾，辛芷蕾和其他評委當場被逗笑。發現站位不對後，梁朝偉突然「撤回一個牽手」，一路小跑衝向評委會隊伍，劉嘉玲在身後一臉無奈。

進入金爵盛典內場後，評委們在第一排就座，劉嘉玲坐在梁朝偉身旁，低頭刷手機。眼尖網友發現，她手機屏幕上顯示的正是自己剛才走紅毯的新聞路透照。相關話題如「梁朝偉劉嘉玲這段笑點太密集了」、「游刃有餘劉嘉玲只想回家梁朝偉」迅速登上熱搜，眾多媒體用「I人與E人具象化」形容兩人：一個局促不安，一個游刃有餘。

另據觀察者網，此前在評委見面會後，梁朝偉在回答媒體提問時表示，「我覺得我很好運，生長在電視電影黃金時代」，即使如今市場氛圍也變得比較低迷，但他認為，電影還是有它存在的價值。

面對突飛猛進的AI技術和「AI替代真人演員」話題，梁朝偉承認AI在提高剪輯效率、節省成本、縮短製作周期方面有優勢，但他認為AI工具是「雙刃劍」，可能導致很多人失去工作，最核心的，他認為AI「沒有靈魂」，所以不會把自己的形象授權給AI創作。

梁朝偉出席上海電影節，分享對AI的看法。(取材自微博)

第28屆上海國際電影節紅毯盛典13日啟幕，梁朝偉(左)攜劉嘉玲亮相紅毯。(中新社)