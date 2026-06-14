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Baby化身精靈公主開直播 陳赫狂刷禮物當榜一

娛樂新聞組／即時報導
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13日晚，楊穎出席品牌活動亮相直播間，網友讚「像精靈公主」。(視頻截圖)
13日晚，楊穎出席品牌活動亮相直播間，網友讚「像精靈公主」。(視頻截圖)

中國女星Angelababy（楊穎）近日以代言人身分參與品牌專場直播，她身穿淺青色短裙亮相，粉絲大讚宛如精靈公主。這場直播中還出現神祕嘉賓，與Baby在初代「奔跑吧兄弟」結緣的藝人陳赫突然現身，還接連送出禮物，迅速登上榜一大哥，見證了彼此間長期以來的友誼，網友直呼「初代跑男的含金量還在上升」、「別人的榜一是土豪，她的榜一是老熟人」。

當天直播過程中，陳赫突然現身直播間，並送出高價禮物，迅速登上打賞榜第一名。Baby認出陳赫帳號後，笑著連聲道謝：「謝謝赫赫」、「謝謝赫哥」，自然不做作的互動畫面隨即引發網友討論。直播聊天室中，不時出現「因為陳赫來看Baby」、「跑男粉集合」等留言，許多網友將焦點放在兩人的多年交情，此次互動也勾起了不少人對初代「奔跑吧兄弟」的回憶，相關話題隨後登上微博熱搜。

Angelababy現身直播間，陳赫為她刷禮物，並且已經登頂榜一。(視頻截圖)
Angelababy現身直播間，陳赫為她刷禮物，並且已經登頂榜一。(視頻截圖)

陳赫與Baby自2014年參與「奔跑吧兄弟」第一季以來建立深厚情誼，曾被觀眾稱為「赫穎兄妹」。節目中兩人多次合作完成任務，也曾被安排為「周五情侶」組合，累積不少經典畫面。

除了直播間送禮事件外，初代跑男成員近期也曾多次公開互動。4月8日，Baby與鄧超現身觀看陳赫演出的話劇，謝幕時陳赫特別向兩人所在位置致意，散場後與Angelababy擁抱，相關話題登上熱搜。4月13日，李晨則分享與陳赫、鄭愷及Angelababy的聚餐合照，四人重現當年節目中的站位，引發網友討論。

楊穎(左)、陳赫因參與「奔跑吧兄弟」，建立深厚情誼。(取材自微博）
楊穎(左)、陳赫因參與「奔跑吧兄弟」，建立深厚情誼。(取材自微博）

精華 FAQ

  • 她以品牌代言人身分出席專場直播，身穿淺青色短裙亮相，整體氣質清新甜美。粉絲紛紛形容她宛如精靈公主，成為當晚最受關注的視覺焦點之一。

  • 陳赫突然現身直播間，並接連送出高價禮物，迅速登上打賞榜第一名。Baby認出帳號後連聲道謝，兩人熟稔互動讓網友直呼像老朋友聚會。

  • 陳赫與Baby自2014年參加《奔跑吧兄弟》第一季後建立深厚友誼，曾被稱為赫穎兄妹。這次直播互動，加上近期多次公開同框，再度喚起初代跑男回憶。

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