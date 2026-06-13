前港姐吳文忻乳癌病逝 守靈日期曝光 家屬公布最後心願
前港姐季軍、現年51歲的香港女星吳文忻（現名吳忻熹）歷經多年抗癌，於本月9日傳出病逝消息，家屬透過社群平台證實，她已在醫院睡夢中安詳離世。如今家屬進一步公布治喪安排，將於6月24日舉行守靈彌撒，送別這位勇敢對抗病魔的生命鬥士。
吳文忻前年乳癌復發，病情一路惡化至第四期。她生前曾透露，癌細胞已擴散至腦部、肝臟及骨骼，之後又發現肺部出現陰影，確診肺炎後，醫師立即要求暫停化療，優先控制感染狀況。此外，她左側胸腔一度出現大量積水，接受穿刺手術後抽出約1公升積液送驗，病況令人憂心。
然而，吳文忻最終仍不敵病魔辭世。家屬在聲明中表示：「在這條抗癌路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間裡完成了許多自己未曾想過的事情，也實現了不少夢想。她所散發的正能量，更鼓舞了許多同樣面對疾病的人，以積極態度迎接生命中的挑戰。」
家屬也同步公布後續治喪資訊，將於6月24日為吳文忻舉行守靈彌撒，並婉拒各界致贈花籃及花牌。聲明指出，若親友及民眾希望向她表達最後敬意，可透過香港癌症基金會的「紀念故人捐款」計畫，以吳文忻名義捐款，將這份愛心延續下去，幫助更多受癌症影響的家庭。
至於正式告別儀式，家屬表示將依照吳文忻及家人的意願辦理，僅開放至親與受邀親友參加，不對外公開，希望外界能給予家屬足夠空間，陪伴摯愛走完人生最後一程。
她多年抗癌仍不敵乳癌復發，病情進展至第四期，並擴散到腦部、肝臟、骨骼與肺部，期間又有肺炎及胸腔積水，情況相當危急，最終離世。 家屬宣布將於6月24日舉行守靈彌撒，正式告別儀式則依照她與家人意願辦理，僅開放至親與受邀親友參加，不對外公開，也希望外界給予空間。 家屬婉拒各界致贈花籃及花牌，建議改透過香港癌症基金會的「紀念故人捐款」計畫，以吳文忻名義捐款，將關懷化為幫助癌症家庭的實際支持。
精華 FAQ
她多年抗癌仍不敵乳癌復發，病情進展至第四期，並擴散到腦部、肝臟、骨骼與肺部，期間又有肺炎及胸腔積水，情況相當危急，最終離世。
家屬宣布將於6月24日舉行守靈彌撒，正式告別儀式則依照她與家人意願辦理，僅開放至親與受邀親友參加，不對外公開，也希望外界給予空間。
家屬婉拒各界致贈花籃及花牌，建議改透過香港癌症基金會的「紀念故人捐款」計畫，以吳文忻名義捐款，將關懷化為幫助癌症家庭的實際支持。
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