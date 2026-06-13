前港姐吳文忻乳癌病逝 守靈日期曝光 家屬公布最後心願

吳文忻歷經多年抗癌病逝。(取材自nat_ng_nat IG)

前港姐季軍、現年51歲的香港 女星吳文忻（現名吳忻熹）歷經多年抗癌，於本月9日傳出病逝消息，家屬透過社群平台證實，她已在醫院睡夢中安詳離世。如今家屬進一步公布治喪安排，將於6月24日舉行守靈彌撒，送別這位勇敢對抗病魔的生命鬥士。

吳文忻前年乳癌復發，病情一路惡化至第四期。她生前曾透露，癌細胞 已擴散至腦部、肝臟及骨骼，之後又發現肺部出現陰影，確診肺炎後，醫師立即要求暫停化療，優先控制感染狀況。此外，她左側胸腔一度出現大量積水，接受穿刺手術後抽出約1公升積液送驗，病況令人憂心。

然而，吳文忻最終仍不敵病魔辭世。家屬在聲明中表示：「在這條抗癌路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間裡完成了許多自己未曾想過的事情，也實現了不少夢想。她所散發的正能量，更鼓舞了許多同樣面對疾病的人，以積極態度迎接生命中的挑戰。」

家屬也同步公布後續治喪資訊，將於6月24日為吳文忻舉行守靈彌撒，並婉拒各界致贈花籃及花牌。聲明指出，若親友及民眾希望向她表達最後敬意，可透過香港癌症 基金會的「紀念故人捐款」計畫，以吳文忻名義捐款，將這份愛心延續下去，幫助更多受癌症影響的家庭。

至於正式告別儀式，家屬表示將依照吳文忻及家人的意願辦理，僅開放至親與受邀親友參加，不對外公開，希望外界能給予家屬足夠空間，陪伴摯愛走完人生最後一程。