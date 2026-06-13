梁朝偉拒絕AI複製自己：情緒變化與人性掙扎無法取代

梁朝偉出席上海電影節分享對AI的看法。(取材自劉嘉玲微博)

香港 影帝梁朝偉 近日受邀擔任第28屆上海國際電影節金爵獎評審，在評委見面會上談及近年備受關注的AI議題時，明確表態不會授權自己的形象供AI使用。他認為，AI雖然能大幅提升效率、降低製作成本，但始終缺乏人類最重要的情感與靈魂，因此無法真正取代演員。

面對媒體詢問是否願意將個人肖像權授權給AI使用，梁朝偉毫不猶豫地表示拒絕。他指出，AI在電影製作上確實帶來許多便利，例如前期規劃與後期剪輯都能大幅縮短作業時間。以剪輯為例，過去可能需要花上一個月完成的工作，AI或許只需短短幾分鐘就能產出版本，對製片方來說能節省不少成本。

不過，梁朝偉也直言，AI是一把雙面刃。雖然提升了效率，卻也可能影響許多從業人員的工作機會。更重要的是，AI只能依靠既有資料進行分析與模仿，缺乏真正的創造力與情感，因此無法取代人類在藝術創作中的角色。

談到演員是否會被AI取代時，梁朝偉認為關鍵差異在於「感受」。他表示，演員能夠透過自身經歷與情緒理解角色，進而展現真實且細膩的表演；但AI所呈現的僅是根據資料計算出的「反應」，無法擁有真正的情感體驗。他強調，角色內心複雜的情緒變化與人性掙扎，是AI難以複製的部分。

梁朝偉進一步指出，即使AI能夠模擬出看似逼真的表演，一旦觀眾知道畫面中的角色是由AI生成，觀影感受仍會截然不同。因為電影最重要的是情感交流與共鳴，而這種真實的人性溫度，正是AI目前無法提供的。

儘管對AI取代演員持保留態度，梁朝偉並不排斥將AI作為輔助工具使用。他透露，平時準備角色或學習新知時，偶爾會透過AI查詢資料、理解抽象概念，甚至首次擔任電影節評委時，也曾利用AI工具了解評審工作的相關內容。他認為，只要善加運用，AI仍能成為學習與創作上的好幫手，但電影創作最核心的部分，終究還是需要由人來完成。