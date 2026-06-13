「莫離」換掉編劇團隊？白鹿被指「天龍人」不忍了

演員白鹿團隊決定以法律維權。(取材自微博)

編劇蒙淇淇日前指控演員白鹿 在戲劇「莫離」臨開機前換掉其編劇團隊並剝奪署名權引發爭議，白鹿官方資訊站12日發文回應稱，網傳多項對白鹿的指控信息均屬誹謗，並將依法追究造謠及傳播者的法律責任。

蒙淇淇稱自己團隊耗時‌一年‌完成的「莫離」劇本，臨近開機整個團隊被替換，由趙娜接任總編劇。劇集播出後，她的團隊僅被列為片尾「初稿團隊」 ，違反「按貢獻度署名」約定的侮辱性署名。蒙淇淇公開質問「白鹿，你憑什麼可以在臨開機塞編劇？」，她還用「天龍人」一詞諷刺白鹿擁有超乎尋常的話語權。

對此，製作人于正回應稱，有才華的人靠才華把名字署在片子上，沒才華的人靠撕別人把名字署在熱搜上。

白鹿官方資訊站12日發文回應稱，網傳「學歷造假、番位造假、違規申報三級演員、與他人戀情、要求更換編劇團隊」等信息均屬誹謗，並表示將依法追究造謠及傳播者的法律責任。

其中，學歷爭議指的是，白鹿自稱畢業於常州旅遊商貿高等職業技術學院五年制大專，該校在2022年標註為三年制，但在2023年白鹿申報三級演員前夕，卻修改為五年制。番位爭議則是指白鹿以「警察榮譽」申報三級演員時，將二番女主標註為一番作品。

至於外界最關注的戀情爭議，指的是她曾先後與張淩赫、敖瑞鵬、周翊然等男演員傳出緋聞。

蒙淇淇隨後發文回應，稱她支持白鹿維權，但她目前還沒有收到相關資料。她也稱相信法律，「如果我有錯，願意承擔一切後果」。

同日，北京星權律師事務所表示，白鹿(本名白夢妍)已正式委託其啟動名譽維權訴訟程序。截至6月12日，相關案件已完成立案材料遞交，後續將在取得相關用戶實名信息後，依法追究侵權責任。