觀影說劇／「南部檔案」太熱？張新成、丁禹兮軍裝身材遭審判

張新成在「南部檔案」中的身材遭到審判。(取材自微博)

由張新成、丁禹兮 主演的懸疑冒險劇「南部檔案」近日開播，憑藉神祕劇情和雙男主組合掀起討論。不過，隨著熱度攀升，話題焦點卻意外從劇情延伸到演員外型。有網友稱，兩人「頭大身窄」、「頭身比例不夠協調」，偏纖細的身形看起來缺乏力量感，「撐不起軍裝」。

熱搜話題「張新成、丁禹兮身材被審判」近日引發大量網友參與討論。其中，丁禹兮被觀眾質疑劇中狀態忽胖忽瘦，身材線條不夠穩定；另有聲音認為兩人在部分鏡頭中的表演略顯刻意，似乎過度強調角度和輪廓感，給人一種「像在拍時尚大片」的感覺。

不過，相關言論很快引發粉絲反擊。支持者認為，僅憑幾張截圖就評價演員身材並不公平，拍攝角度、鏡頭焦距以及服裝剪裁都可能影響視覺效果。許多粉絲更翻出張新成過往健身影片、腹肌照以及背部肌肉線條照片，力證其身材條件相當優秀。

至於丁禹兮，也有不少支持者曬出他過去活動與路透照片，強調他「寬肩窄腰大長腿」的身材特色像極「漫畫男主」，還有人直指「動態比靜態好看太多」、「隨便截圖誰都會翻車」。

爭議發酵後，不少觀眾為他倆平反，稱張新成飾演的角色演技細膩，情緒層次豐富；丁禹兮的表現也成功帶動角色魅力，認為兩人是95後男演員中兼具人氣與演技的代表人物之一，「與其討論頭身比，不如看看劇情」、「演技在線才是最重要的」等評論獲得不少共鳴。

事實上，「南部檔案」自開播以來表現亮眼。據網路數據顯示，劇集上線後短時間內熱度快速攀升，開播前預約人數突破240萬，首日站內熱度更突破7000大關。也因此，有部分粉絲認為這波「身材審判」與劇集熱度飆升有關，甚至質疑是刻意帶風向的負面討論。

丁禹兮被部分觀眾質疑劇中狀態忽胖忽瘦。(取材自微博)