范冰冰拍「瘋癲老人日記」 有望進軍國際影展

范冰冰主演的「瘋癲老人日記」近期釋出多組劇照。(取材自微博)

因逃稅風波遭封殺、改闖國際市場的大陸女星范冰冰 ，主演新片「瘋癲老人日記」近期釋出多組劇照。該片由美籍華裔 導演王穎執導，改編自日本 文豪谷崎潤一郎同名小說，預計於今年上映，目前已進入後期製作階段。該片被看好有望進軍國際影展。

「瘋癲老人日記」由日本、美國及歐洲團隊共同製作，2025年在日本祕密拍攝完成。影片全程在一座百年歷史私人古宅內封閉拍攝，幾乎無外流畫面。導演王穎更透露，這可能是他人生最後一部電影，因此投入極高心力打造。

傳范冰冰飾演核心角色「佐津子」，與日本演員中川雅也共同主演。目前片方對角色細節仍保持低調，僅強調該角色在劇情中具有關鍵情感張力。

「瘋癲老人日記」改編自谷崎潤一郎1962年同名短篇小說，原著描寫一名年邁老人對兒媳產生病態迷戀，在衰老與欲望交織中記錄生命最後階段的心理崩塌與情感沉淪，被視為其晚期最具代表性的作品之一。電影版大幅調整原著設定，將原本具爭議性的家族關係改寫為更偏向「忘年情感」的敘事方向，以降低倫理衝突並強化人物心理刻畫。

多張劇照曝光後，外界普遍以「物哀美學」、「風格濃烈」形容視覺呈現。部分評論認為，范冰冰在片中造型極具張力，呈現出與過往華語商業作品截然不同的氣質，也讓外界重新關注其國際影壇動向。

業界分析，該片兼具文學改編與跨國製作背景，加上導演王穎過往作品口碑，使其具備衝擊影展主競賽的潛力。隨著上映時間逐步接近，「瘋癲老人日記」已成為范冰冰近年最受矚目的國際作品之一，也被視為她重返國際影壇的重要關鍵一步。