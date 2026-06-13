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好久不見 陳奕迅攜朱茵 大銀幕論「好死」生命課題

記者廖福生╱綜合報導
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久未現身大銀幕的陳奕迅演出「不得不好死」。(圖／「不得不好死」劇組提供)
久未現身大銀幕的陳奕迅演出「不得不好死」。(圖／「不得不好死」劇組提供)

香港金像獎提名美術指導張蚊，首次執導劇情長片「不得不好死」，請到大銀幕久未露面的陳奕迅、林熙蕾以及朱茵演出。陳奕迅與朱茵上一部在大銀幕跟觀眾見面作品分別為2018年「臥底巨星」及「古宅」，這次二人在片中飾演主角的父母；而林熙蕾則自2009年韋家輝執導的「再生號」後，相隔17年再演出香港電影。

「不得不好死」集結金像獎得主白只、新生代女星陳書昕聯合主演，MIRROR成員柳應廷更破格演出，探討如何面對死亡、活出「好死」的生命課題。

日前電影開鏡，柳應廷談及角色改編自真人真事，原型人物提供了很多參考，讓他揣摩角色時更容易，壓力並不算太大。他感謝導演動用大量「人情卡」，「請到很多位又靚又厲害的前輩一起演出。每一個的演技都很棒，我從他們身上面學到好多事」。

尤其是可以圓夢與偶像陳奕迅的合作感到非常開心，「原本期待音樂合作好久了，沒想到電影先合作了。這次他演我在片中的爸爸。」

「不得不好死」改編真實人物，這份不畏面對死亡的人生理念，與導演張蚊的價值觀不謀而合。先天患有脊椎側彎的張蚊，人生經歷過三次大手術、將幾十顆螺絲釘入脊椎，但她從未消極頹廢，反而堅持追尋電影夢，曾六度獲得香港電影金像獎提名最佳美術指導及最佳造型設計獎，電影包括「殭屍」、「翠絲」及「年少日記」等。

張蚊分享為何選這個題材時表示：「因為我自己由從到大都在做手術，所以很早就思考要如何面對死亡？其實我有好多選擇。劇本中有一句『我們沒辦法選擇如何出世，但是我們可以選擇如何面對死亡』，我就想用影像去記錄這件好唯美的事，希望電影可以和大家一起正視這個生命課題。」

朱茵參與電影演出。(圖／「不得不好死」劇組提供)
朱茵參與電影演出。(圖／「不得不好死」劇組提供)

林熙蕾則自2009年「再生號」後，相隔17年再度演出香港電影。(圖／「不得不好死...
林熙蕾則自2009年「再生號」後，相隔17年再度演出香港電影。(圖／「不得不好死」劇組提供)

精華 FAQ

  • 電影改編自真實人物故事，核心在於探討如何面對死亡、如何活出「好死」的人生態度，並希望觀眾重新正視生命的終點與選擇。

  • 陳奕迅、朱茵與林熙蕾都參與演出，其中陳奕迅和朱茵相隔多年再登大銀幕，林熙蕾更是自《再生號》後，時隔17年再拍香港電影。

  • 張蚊表示自己因脊椎側彎從小多次手術，長期思考死亡與選擇，因此想用影像記錄這份唯美的人生課題，盼電影能引發大眾共鳴。

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