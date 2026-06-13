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李現瘋攝影 廣州街景拍出南法電影感 網友狂讚

娛樂新聞組／綜合報導
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看似尋常的景色，被李現拍出截然不同的氛圍。(取材自微博)
看似尋常的景色，被李現拍出截然不同的氛圍。(取材自微博)

大陸人氣男星李現近年除了戲劇表現亮眼，私下對攝影的熱愛也逐漸成為個人鮮明標籤。他近日在微博分享攝影作品，幽默寫下「最近調色有在進步」，一系列廣州街景照片隨即引發熱議，不少網友驚呼「直接拍成南法風情」、「根本是被演戲耽誤的攝影師」。

從照片中可見，尋常景色在李現鏡頭下呈現截然不同氛圍，透過光影捕捉與色彩調整，畫面充滿電影感與度假氣息，獲得大批網友稱讚。有攝影愛好者表示，李現過去就以構圖見長，如今連後期調色能力也明顯提升，展現出愈來愈成熟的攝影美學。

其實攝影早已成為李現的興趣，他不只頻繁分享作品，也多次被拍到隨身攜帶相機記錄生活。在新劇「霧裡青」拍攝期間，他被目擊蹲在片場專心替女主角張婧儀拍照，因構圖與光線表現出色，被網友笑稱是「張婧儀最強站哥」。

據悉，李現的拍攝主題相當廣泛，從雪後故宮的紅牆白雪、香港街頭的人文掃街，到北京玉淵潭公園的生態攝影，都曾在網路掀起討論。其中他拍攝的鳥類生態照片還曾獲官方單位點名稱讚，被網友封為「娛樂圈最會打鳥的男明星」。

對於李現的攝影實力，網友普遍給予高度評價，「演員只是副業吧」、「每張都能當桌布」、「他的照片有種生活散文詩的感覺」、「鏡頭裡都是溫柔和故事感」。也有人認為，他之所以能拍出如此有感染力的畫面，正是因為長期培養出的審美與觀察力。

看似尋常的景色，被李現拍出截然不同的氛圍。(取材自微博)
看似尋常的景色，被李現拍出截然不同的氛圍。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在微博公開一系列廣州街景照片，並自嘲調色有進步。作品因色彩、光影與氛圍感突出，被網友形容拍出南法電影感，因此迅速引發熱議。

  • 許多網友認為他的照片可直接當桌布，畫面像生活散文詩；攝影愛好者則指出，他不只構圖成熟，後期調色也明顯提升，整體美學更完整。

  • 他曾拍過雪後故宮、香港街頭與玉淵潭公園生態照片，連鳥類作品都獲官方點名讚賞。拍攝範圍廣泛，也讓他被封為最會打鳥的男明星。

微博 李現

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