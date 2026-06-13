辛芷蕾憶20年前合作…梁朝偉笑稱：真的沒印象了

辛芷蕾首次擔任上海電影節評審。(中新社)

第28屆上海國際電影節金爵獎評委媒體見面會近日舉行，梁朝偉 在會上的「妙答」衝上熱搜。辛芷蕾在會上談及近20年前曾和當時已是影帝的梁朝偉合拍廣告，忍不住感慨；不過梁朝偉的反應卻有點反差萌，直說「我真的沒有印象了」。

第28屆上海國際電影節12日拉開大幕，主競賽單元評委會主席是梁朝偉，評委會委員包括突尼西亞製片人多拉·布舒沙、導演管虎及演員辛芷蕾亮相。

上觀新聞報導，梁朝偉在被問及如果遇到其他評委對影片的看法與自己不一致會如何處理？他表示會努力去說服其他評委，堅持專業的評審原則；如何看待「用眼神演戲」？梁朝偉表示，他的表演風格比較內斂低調，但他很注重細節和角色的內心世界，必須要做很多前期功課。

「新人」評委辛芷蕾透露從演員到評委的角色轉變，她說初次當評委沒什麼經驗，於是「上網搜了搜」，還問了問AI「如何做好一個評委」。

辛芷蕾並主動分享了2007年和梁朝偉合作的經歷。當時她還是素人，與已是影帝的梁朝偉合作一支廣告；時隔近20年，再次與梁朝偉同台是擔任評委，她忍不住說： 「瞬間覺得穿越回20年……再次坐在梁先生身邊真的很感慨。」

而對於這段被辛芷蕾銘記至今的合作，梁朝偉的反應卻是：「我真的沒有印象了」，稱後來是自己的影迷給他發了廣告，他才發現原來兩人合作過。但他還是高度評價辛芷蕾如今的成就：「我覺得她從一個素人變成一個影后，除了天賦以外，肯定花了很多努力在表演上面」。

梁朝偉擔任上海電影節評委會主席。(取材自紫牛新聞)