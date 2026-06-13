我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX蜜月行情遇上Fed新局 股市下周迎兩大考驗

NBA／14年心結解開 安東尼澄清「對立」傳聞：從沒忌妒過林書豪

辛芷蕾憶20年前合作…梁朝偉笑稱：真的沒印象了

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
辛芷蕾首次擔任上海電影節評審。(中新社)
辛芷蕾首次擔任上海電影節評審。(中新社)

第28屆上海國際電影節金爵獎評委媒體見面會近日舉行，梁朝偉在會上的「妙答」衝上熱搜。辛芷蕾在會上談及近20年前曾和當時已是影帝的梁朝偉合拍廣告，忍不住感慨；不過梁朝偉的反應卻有點反差萌，直說「我真的沒有印象了」。

第28屆上海國際電影節12日拉開大幕，主競賽單元評委會主席是梁朝偉，評委會委員包括突尼西亞製片人多拉·布舒沙、導演管虎及演員辛芷蕾亮相。

上觀新聞報導，梁朝偉在被問及如果遇到其他評委對影片的看法與自己不一致會如何處理？他表示會努力去說服其他評委，堅持專業的評審原則；如何看待「用眼神演戲」？梁朝偉表示，他的表演風格比較內斂低調，但他很注重細節和角色的內心世界，必須要做很多前期功課。

「新人」評委辛芷蕾透露從演員到評委的角色轉變，她說初次當評委沒什麼經驗，於是「上網搜了搜」，還問了問AI「如何做好一個評委」。

辛芷蕾並主動分享了2007年和梁朝偉合作的經歷。當時她還是素人，與已是影帝的梁朝偉合作一支廣告；時隔近20年，再次與梁朝偉同台是擔任評委，她忍不住說： 「瞬間覺得穿越回20年……再次坐在梁先生身邊真的很感慨。」

而對於這段被辛芷蕾銘記至今的合作，梁朝偉的反應卻是：「我真的沒有印象了」，稱後來是自己的影迷給他發了廣告，他才發現原來兩人合作過。但他還是高度評價辛芷蕾如今的成就：「我覺得她從一個素人變成一個影后，除了天賦以外，肯定花了很多努力在表演上面」。

梁朝偉擔任上海電影節評委會主席。(取材自紫牛新聞)
梁朝偉擔任上海電影節評委會主席。(取材自紫牛新聞)

精華 FAQ

  • 她回憶自己在2007年還是素人時，曾與已是影帝的梁朝偉合作拍攝廣告，並感慨時隔近二十年再次同台擔任評委，感受十分奇妙。

  • 梁朝偉先笑稱自己真的沒有印象，後來是看到影迷轉來的廣告才確認曾合作過，不過他仍高度肯定辛芷蕾從素人成長為影后的努力。

  • 梁朝偉擔任第28屆上海國際電影節主競賽單元評委會主席，辛芷蕾則是評委會委員，兩人因同場互動與舊事重提而成為焦點。

梁朝偉

上一則

老公入獄後罕現身 45歲安以軒聽到「一個人」秒爆哭

下一則

36歲天后泰勒絲入選詞曲「名人堂」創最年輕女歌手紀錄

延伸閱讀

舒淇當導演發光 侯孝賢25年前就想過 她被問2次才點頭

舒淇當導演發光 侯孝賢25年前就想過 她被問2次才點頭
三金影后進綜藝…周冬雨加盟「花少」網憂：徹底沒戲拍

三金影后進綜藝…周冬雨加盟「花少」網憂：徹底沒戲拍
54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光
麥當勞爆炸案痛失英雄男友楊季章 玉女歌手情牽34年曝他3度入夢

麥當勞爆炸案痛失英雄男友楊季章 玉女歌手情牽34年曝他3度入夢

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

2026-06-11 21:03
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒

前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡