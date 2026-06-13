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張凌赫、趙露思 闖首爾電視劇大賞搶視帝后

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫以「逐玉」角逐2026年首爾電視劇大賞國際競賽單元最佳男演員。(取材自微博...
張凌赫以「逐玉」角逐2026年首爾電視劇大賞國際競賽單元最佳男演員。(取材自微博)

大陸演員張凌赫憑熱播劇集「逐玉」中的「謝征」一角，強勢直闖2026年首爾電視劇大賞（SDA）國際競賽單元最佳男演員（視帝）。該單元被視為該獎項含金量最高的個人演技獎，在全球352部參賽作品中，張凌赫是唯一入選的華人男演員，「逐玉」再度引發國際關注度。

同屆入圍的大陸演員還有趙露思，憑藉「許我耀眼」角逐國際競賽單元最佳女演員（視后）。

首爾電視劇大賞由南韓廣播協會主辦，南韓三大公營電視台KBS、MBC、SBS以及EBS聯合協辦，自2006年創辦，是全球唯一只評選電視劇的國際專項電視節，其國際競賽單元的最佳男/女演員獎項被視為該獎項體系內含金量最高的個人演技獎，全程由多國影視專業評委封閉評審，無觀眾投票環節。

2026年首爾電視劇大賞共收到來自46個國家/地區的352部電視劇報名，創下自2006年獎項創辦以來的歷史最高紀錄，最終獲獎結果將在10月8日頒獎典禮上揭曉。

據搜狐娛樂報導，張凌赫此次憑藉古裝劇「逐玉」直闖國際競賽單元最佳男演員，是此次該獎項唯一被提及的華人男演員。張凌赫憑「逐玉」成為95後男演員中首位在三大平台（愛奇藝、騰訊、優酷）均有劇集熱度破萬的演員，微博演員影響力熱度值單日破億，熱播期全平台漲粉超800萬。

「逐玉」海外成績也相當亮眼，是有史以來第一部連續四周登上網飛（Netflix）全球官方周榜的國產劇，四周累積觀看達700萬次，打破近三年華語劇年冠紀錄。

同時還有趙露思，憑藉「許我耀眼」爭奪國際競賽單元最佳女演員（視后）。

「張凌赫、趙露思入圍首爾電視劇大賞視帝視后」話題在6月12日迅速飆上了熱搜，大批粉絲和網友在評論區狂賀「謝征值得一切」、「恭喜張凌赫」、「太厲害了吧」、「張凌赫太牛了」、「張凌赫偉大」等。

而相較張凌赫的高人氣，相關話題評論區裡祝賀趙露思的聲音少了些，但還是有大批粉絲留言「趙露思太厲害了」、「趙露思牛！許妍牛」、「許妍值得」。

趙露思以「許我耀眼」爭搶2026年首爾電視劇大賞國際競賽單元最佳女演員。(取材自...
趙露思以「許我耀眼」爭搶2026年首爾電視劇大賞國際競賽單元最佳女演員。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 張凌赫是憑古裝劇逐玉中的謝征一角，入圍2026年首爾電視劇大賞國際競賽單元最佳男演員，並被視為華人男演員中的唯一代表。

  • 趙露思憑藉許我耀眼角逐國際競賽單元最佳女演員，也就是外界常說的視后，與張凌赫一同成為本屆華語演員焦點。

  • 首爾電視劇大賞由南韓廣播協會主辦，國際競賽單元被視為含金量最高的個人演技獎，採多國專業評委封閉評審，且沒有觀眾投票機制。

張凌赫 趙露思 南韓

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