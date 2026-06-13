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「馬思純享年37歲」 醫美帳號博流量 馬思純方要告

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醫美公眾號「新氧」近日發布標題為「馬思純，享年37歲」的文章。(取材自瀋陽晚報)
醫美公眾號「新氧」近日發布標題為「馬思純，享年37歲」的文章。(取材自瀋陽晚報)

AI摘要

文章摘要整理：

新氧醫美公眾號以馬思純相關採訪內容下標「享年37歲」引發爭議，遭批博流量失當後刪文道歉，馬思純方並決定提告。

大陸醫美公眾號「新氧」近日發布標題為「馬思純，享年37歲」的文章，引發眾怒。不少網友指為博取流量肆意亂起標題、斷章取義等，日前相關文章已被刪除。「享年」具有極強的特指性，專用於訃告，易使讀者誤解。對此，新氧醫美向女星馬思純道歉，馬思純方決定起訴。

「正在新聞」搜索新氧公眾號發現，這並不是該帳號第一次發布不當言論。

在公眾號中搜索「致歉聲明」，可查詢到七篇，分別對藝人林志玲、袁莉、毛曉彤、徐冬冬、張哲軒、胡曼鈺以及JUR品牌進行致歉。最早的致歉聲明發布於2020年6月28日，最新的一篇發布於2025年12月28日。

該公眾號的認證企業為「海南一線大咖科技有限公司」，天眼查APP顯示，該公司多次因名譽權糾紛、肖像權糾紛等被起訴。2026年3月30日，該公司被海口市市場監督管理局龍華分局處罰，沒收廣告費用人民幣1500元(約221美元)；罰款人民幣4500元。

另據瀋陽晚報報導，新氧醫美日前已在社交平台發文，因文章標題嚴重不當一事，向馬思純和她的家人、粉絲以及全體網友鄭重道歉。

新氧醫美指出，「新氧」微信公眾號發布文章「馬思純，享年37歲」。文章標題引用自馬思純此前一次公開採訪中「為自己寫訃告」的人生思考環節，但標題脫離語境、用詞嚴重失當，造成了歧義，對她本人和家人構成嚴重冒犯，也驚擾、誤導了她的粉絲和廣大網友。「我們向馬思純女士鄭重道歉，向她的家人和粉絲道歉，向所有被這個標題驚擾的朋友道歉。」並將涉事文章已第一時間刪除。

報導指出，據北京星權律師事務所最新消息，馬思純方決定起訴對方。

醫美公眾號「新氧」近日發布標題為「馬思純，享年37歲」的文章。(取材自瀋陽晚報)
醫美公眾號「新氧」近日發布標題為「馬思純，享年37歲」的文章。(取材自瀋陽晚報)

精華 FAQ

  • 因其以「馬思純，享年37歲」作標題，該詞通常用於訃告，易讓人誤解當事人身故，且標題脫離原採訪語境，被指刻意博流量、嚴重失當。

  • 新氧醫美已刪除涉事文章，並在社交平台向馬思純本人、家人、粉絲及網友公開道歉，承認標題引用失當、造成歧義與冒犯。

  • 據北京星權律師事務所消息，馬思純方已決定起訴；同時，該公眾號過往多次發布致歉聲明，所屬公司也曾因名譽權、肖像權糾紛遭訴與受罰。

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