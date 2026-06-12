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54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

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54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

記者廖福生／即時報導
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朱茵參與電影演出。(「不得不好死」劇組提供)
朱茵參與電影演出。(「不得不好死」劇組提供)

金像獎提名美術指導張蚊首次執導劇情長片「不得不好死」，請到大銀幕久未露面的陳奕迅、林熙蕾以及女神朱茵演出。久未現身大銀幕的陳奕迅與朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品分別為2018年「臥底巨星」及「古宅」，這次二人在片中主角父母；而林熙蕾則自2009年韋家輝執導的「再生號」後，相隔17年再度演出香港電影。

「不得不好死」集結金像獎得主白只、新生代女星陳書昕（Sheena）聯合主演，MIRROR成員柳應廷（Jer）更破格演出，探討如何面對死亡、活出「好死」的生命課題。

日前電影開鏡，柳應廷談及坦言雖然角色改編自真人真事，但原型人物提供了很多參考，讓他揣摩角色時更容易，壓力並不算太大。他又感謝導演動用大量「人情卡」，說：「導演係用了好多人脈關係，請到很多位又靚又厲害的前輩一起演出。每一個的演技都很棒，我從他們身上面學到好多事。」

尤其是可以圓夢與偶像陳奕迅的合作，「可以和Eason合作到非常開心，在音樂上面的合作我期待好久的，沒想到是從電影上面先合作了，終於有第一次的機會。這次他演我在片中的爸爸。」

「不得不好死」改編真實人物，這份不畏面對死亡的人生理念，與導演張蚊的價值觀不謀而合。先天患有脊椎側彎的張蚊，人生經歷過三次大手術、將幾十顆螺絲釘入脊椎，但她從未消極頹廢，反而堅持追尋電影夢，曾六度獲得香港電影金像獎提名最佳美術指導及最佳造型設計獎，電影包括「殭屍」、「翠絲」及「年少日記」等。

張蚊分享為何選這個題材時表示：「因為我自己由從到大都常常在做手術，所以好早就會思考要如何正面面對死亡好呢？其實我有好多選擇。劇本中有一句『我們沒辦法選擇如何出世，但是我們可以選擇如何面對死亡』，我就好想用影像去記錄這件好唯美的事，希望電影可以俾大家一起正視和積極面對這個生命的課題。」

林熙蕾則自2009年韋家輝執導的「再生號」後，相隔17年再度演出香港電影。(「不...
林熙蕾則自2009年韋家輝執導的「再生號」後，相隔17年再度演出香港電影。(「不得不好死」劇組提供)

久未現身大銀幕的陳奕迅也參與演出。(「不得不好死」劇組提供)
久未現身大銀幕的陳奕迅也參與演出。(「不得不好死」劇組提供)

精華 FAQ

  • 她因參演張蚊首執導的劇情長片《不得不好死》再度曝光，外界最關注的是她久未露面的近況與狀態，新聞形容她依然仙氣十足、保持凍齡。

  • 電影集合陳奕迅、朱茵、林熙蕾、白只與陳書昕等人，柳應廷也破格演出。亮點在於多位久違大銀幕的演員同場，陣容兼具話題性與實力。

  • 張蚊因自己自小多次手術，長期思考如何正面面對死亡，因此選擇這個題材。她希望透過影像記錄生命的唯美面向，讓觀眾一起正視並積極思考死亡。

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