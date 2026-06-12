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「本名挖掘機」社死現場 白鹿被喊「白夢妍」秒當機

娛樂新聞組／綜合報導
在追劇團活動現場，白鹿突然被導演喊出本名「白夢妍」。(取材自微博)
在追劇團活動現場，白鹿突然被導演喊出本名「白夢妍」。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：白鹿在追劇活動中被導演喊本名白夢妍，當場愣住害羞。
  • 重點二：她轉頭露出靦腆笑容並雙手合十，反應迅速登上熱搜。
  • 重點三：因常在節目喊人本名，她被網友戲稱為藝名終結者。

白鹿、丞磊主演的古裝新劇「莫離」日前開播，在追劇團活動現場，向來以活潑開朗形象示人的白鹿，突然被導演林玉芬喊出本名「白夢妍」，瞬間露出錯愕又害羞的表情，短短幾秒鐘的反應被粉絲捕捉後迅速登上熱搜，「白鹿突然被叫本名的反應」相關話題引發大量討論。

當天活動中，林玉芬在發言時提到希望大家支持白鹿，並直接喊出她的本名「白夢妍」。原本專心聆聽的白鹿先是愣了一下，隨後轉頭看向導演方向，露出略顯靦腆的笑容，還雙手合十頻頻示意，模樣既驚訝又可愛。這段畫面曝光後，不少粉絲直呼「表情管理瞬間失效太真實」、「回眸那一刻直接被美到」，更有人將其封為「白夢妍回眸名場面」。

之所以能夠引起如此大的關注，關鍵在於白鹿在演藝圈素有「本名挖掘機」封號，包括任嘉倫、羅雲熙、曾舜晞、張凌赫都曾被她在節目或採訪中直接喊出本名，因此被網友戲稱為「藝名終結者」。

沒想到平時總愛直呼別人本名的白鹿，這次成了被點名的對象。網友紛紛笑稱，「藝名殺手也有今天」、「終於輪到白鹿體驗社死現場了」、「原來本名暴擊是無差別攻擊」。還有人表示，這種突然被喊本名的感覺就像學生時代上課發呆時突然被老師點名，讓人特別有共鳴。

其實，白鹿曾多次在綜藝節目中大方提及自己的本字，甚至玩過「夢妍、夢鹽」的諧音梗活躍氣氛。隨著話題持續發酵，不少網友直指，比起明星光環，這種被叫本名時流露出的真實反應，更讓人感受到白鹿可愛且接地氣的一面。

精華 FAQ

  • 因為導演林玉芬在現場直接喊出她的本名白夢妍，白鹿先愣住再害羞回眸，短短幾秒的真實反應被粉絲拍下後迅速引發討論。

  • 她先是錯愕停頓，接著轉頭看向導演方向，露出靦腆笑容，還雙手合十頻頻示意，整體表情被粉絲形容為又驚又萌。

  • 因為她過去常在節目或採訪中直接喊任嘉倫、羅雲熙等人的本名，這次自己卻被喊本名而當機，形成強烈反差，讓網友笑稱她終於也體驗到社死現場。

白鹿 張凌赫

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