從只唱一場變全國巡演… 謝娜被酸「什麼夢這麼難圓」
AI重點
文章重點整理：
主持人謝娜日前在個人微博神祕宣布有好消息，當晚就在「乘風2026」直播中高調官宣巡迴演唱會的訊息。沒想到此舉引發網民不滿，認為此前她強調「虧本圓夢，僅此一場」如今卻變成商業巡演。而且，在浪姐淘汰環節宣布完全不尊重台上的選手。目前已有網友發起抵制，號召巡演到所在城市舉報，謝娜因此關閉了評論區權限。
謝娜5月時在成都連開兩場個人演唱會，彼時團隊對外強調這是「中年圓夢」，甚至提及票價可能無法覆蓋成本。由於謝娜的高國民度，成都場1.5萬張門票快速售罄，半個娛樂圈好友到場助陣。
但是在6月6日「乘風2026」四公直播淘汰環節中，謝娜突然打斷流程，高調宣布啟動暑期全國巡迴演唱會，首站定於7月11日北京。從虧本圓夢到商業巡演僅間隔一個月，大量支持過她的網友感到被欺騙，有網友更酸「什麼夢這麼難圓，需要全國巡演」、勸她「見好就收」。
謝娜主業為主持人，雖然出過唱片，但外界普遍質疑其唱功薄弱。此前成都場也被吐槽「KTV水準、全程靠嘉賓撐場」。此次北京站票價定在380-1180元(約56美元至174美元)，定價和陶喆、陳楚生等專業歌手同檔位，甚至高於部分實力派歌手。
多地網友曬出撥打12345熱線舉報的錄音，舉報理由包括質疑演出「未批先售、要求公示藝術表演能力證明」等。對此，主辦方發布聲明澄清，北京站演出已提交報批材料，也取得演出批文。
對於網友的質疑，謝娜並未回應，她將微博、抖音帳號設置為先關注方可評論。第三方數據顯示，張杰、謝娜視頻帳號近期持續掉粉，近30天張杰掉粉6.5萬，謝娜掉粉1萬。
主要是她先以「虧本圓夢、僅此一場」包裝成都演唱會，之後卻迅速改為全國巡演，讓支持者覺得被話術誤導，因此引發反感與抵制。 她在《乘風2026》四公直播淘汰環節中突然打斷流程宣布巡演，因場合屬於選手淘汰時刻，網友認為此舉搶焦點且不尊重台上選手。 主辦方聲明稱北京站已提交報批材料並取得演出批文；謝娜本人未正面回應，只將微博與抖音設為先關注方可評論，仍持續引發掉粉。
精華 FAQ
主要是她先以「虧本圓夢、僅此一場」包裝成都演唱會，之後卻迅速改為全國巡演，讓支持者覺得被話術誤導，因此引發反感與抵制。
她在《乘風2026》四公直播淘汰環節中突然打斷流程宣布巡演，因場合屬於選手淘汰時刻，網友認為此舉搶焦點且不尊重台上選手。
主辦方聲明稱北京站已提交報批材料並取得演出批文；謝娜本人未正面回應，只將微博與抖音設為先關注方可評論，仍持續引發掉粉。
上一則
金武烈「鐵拳教育」暴紅 好萊塢硬漢約翰希南曬照認證
下一則