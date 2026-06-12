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「不能為曝光而曝光」 陶昕然拒返場浪姐 放棄總決賽亮相

娛樂新聞組／綜合報導
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陶昕然明確回覆網友，將不會參加「浪姐7」的總決賽。（取材自微博）
陶昕然明確回覆網友，將不會參加「浪姐7」的總決賽。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陶昕然婉拒浪姐總決賽返場邀請，強調不為曝光而曝光。
  • 重點二：她認為若與價值觀相悖，就應把時間留給更有意義的事。
  • 重點三：因賽制爭議遭淘汰後，她始終保持驕傲立場，不願炒作反擊。

在熱門綜藝節目「乘風2026」（又稱「浪姐7」）二公階段，因賽制爭議慘遭淘汰的女星陶昕然，明確回覆網友，將不會參加該節目的總決賽。她坦言，雖然收到了節目組的返場邀請，但最終選擇婉拒，並堅定表示「不能為了曝光而曝光」，此舉再度引發大眾對於節目賽制與價值的熱烈討論。

6月10日正逢陶昕然母親的生日，她在個人社交媒體曬出母女合照慶生，面對網友在評論區追問「總決賽會來嗎」，她直接回覆：「不會，原諒我」。她進一步指出，浪姐的總決賽邀請她，但她選擇婉拒，「我想，當與一件事情價值觀相悖離，那就不能為了曝光而曝光，我想把時間放在更有意義的事情上。」

這一決定延續了她此前「驕傲拒撕」的立場。曾憑藉「後宮甄嬛傳」安陵容一角走紅的陶昕然，先前在「乘風2026」第二次公演中，與李心潔等人組隊演繹「冷夜」，憑藉出色的唱跳與戲腔演唱拿下全場第二高分的868分。然而，賽制規定勝出隊伍還需進行PK，落敗後陶昕然僅獲得27張「個人喜愛度」票數，因全隊最低而慘遭淘汰，當時便引發網友對節目賽制的強烈不滿。

面對不公的賽制，陶昕然展現大器與豁達的態度。被淘汰後，曾有網友建議她開直播「手撕節目組」，她當時便回應「才不，我那麼驕傲」。她在長文中坦言自己「高興就哈哈哈、難過會哭、累了不想說一句話」，並懇請節目組「剪刀下留情」避免惡意剪輯，但她在淘汰感言中依然強調「來不後悔，走不遺憾」，承認渴望留下但堅持誠實面對自我，拒絕虛偽表態。

陶昕然先前表示，自己參賽是為了向九歲的女兒示範「勇敢挑戰不敢、不能、不擅長的事」，並強調名次不是唯一，走得更遠才是功課。淘汰後，女兒也貼心地送上迷你面紙盒安慰她。如今她決定放棄總決賽的曝光機會，再次以實際行動踐行了自我價值觀，將時間留給更有意義的事。

精華 FAQ

  • 她表示節目邀請她返場，但自己認為若與價值觀相悖，就不該為了曝光而曝光，因此選擇婉拒，把時間投入更有意義的事情。

  • 她雖對不公平賽制感到無奈，但沒有選擇激烈反擊，而是以大器、豁達的方式回應，並堅持坦誠面對自己，不做虛偽表態。

  • 她曾說參賽是想讓九歲女兒看到，勇敢挑戰自己不敢、不能或不擅長的事，讓女兒明白名次不是唯一，持續突破才是重要功課。

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