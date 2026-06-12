我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

劉亦菲本名叫「安風」 網讚：難怪這麼有仙氣、像小說女主

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉亦菲的本名叫「安風」，源自「詩經」中「穆如清風」的意境。(取材自微博)
劉亦菲的本名叫「安風」，源自「詩經」中「穆如清風」的意境。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉亦菲本名安風，取自詩經意境，寓意自由溫潤。
  • 重點二：她曾改名劉茜美子，十五歲出道後再用藝名劉亦菲。
  • 重點三：網友熱議其名字與氣質相襯，並關注高知家庭背景。

「神仙姐姐」劉亦菲近日再登熱搜，不過不是因為新作品，而是她鮮少被提及的本名。隨著相關話題在網路迅速發酵，不少網友驚訝發現，原來這位氣質出眾的女星不僅名字充滿古典韻味，背後更有著令人稱羨的書香世家背景。

據悉，劉亦菲出生時隨父親安少康姓氏，本名「安風」。其中「風」源於「詩經」中「穆如清風」的意境，寄託家人希望她自由灑脫、溫潤從容的祝福。父母離婚後，她改隨母姓劉，並由外婆為她取名「劉茜美子」。其中「茜」來自她的小名「茜茜」，靈感源於母親懷孕時喜愛的電影「茜茜公主」；而「美子」其實是武漢方言「細妹子」的諧音，並非外界誤解的日式名字。

直到15歲正式踏入演藝圈，才由乾爹陳金飛改為如今廣為人知的藝名「劉亦菲」。據悉，這個名字蘊含「無風亦可飛」的寓意，既保留了原名的靈動感，也象徵展翅高飛的人生願景。

伴隨「安風」話題暴紅，劉亦菲的家庭背景也再度成為焦點。她的父親安少康曾任武漢大學法文教授，並擔任駐法國大使館外交秘書；母親劉曉莉則是國家一級舞蹈演員，曾獲多項國家級藝術獎項。祖父母也長期投身教育與醫療領域，堪稱典型的高知識分子家庭。

對於「安風」這個名字，不少網友驚艷表示，「安風比小說女主角還像小說女主角」、「難怪這麼有仙氣」、「和劉亦菲本人氣質太搭了」。也有網友認為，她身上獨特的書卷氣與家庭教育密不可分，「三代高知家庭真的很難複製」。

精華 FAQ

  • 她本名叫「安風」，隨父姓安少康而來，其中「風」取自《詩經》意境，象徵清風般自由灑脫，也寄託家人希望她溫潤從容、順遂成長。

  • 父母離婚後，她改隨母姓劉，外婆替她取名「劉茜美子」；其中「茜」來自小名茜茜，「美子」是武漢方言「細妹子」的諧音，並非日式名字。

  • 她十五歲出道後改用藝名劉亦菲，意指「無風亦可飛」。加上父親是大學教授兼外交秘書、母親是國家一級舞蹈演員，家世與氣質因此成為焦點。

劉亦菲

上一則

葛倫克蘿絲8度敗北 等40年終擒小金人獲終身成就獎

下一則

頭大身窄撐不起軍裝？ 張新成、丁禹兮新劇才開播就挨轟

延伸閱讀

向太憶初見劉亦菲談吐出眾、真正富養 又爆她媽媽「終身沒有再嫁」

向太憶初見劉亦菲談吐出眾、真正富養 又爆她媽媽「終身沒有再嫁」
38歲劉亦菲回母校開同學會 清新素顏讓「同窗變長輩」

38歲劉亦菲回母校開同學會 清新素顏讓「同窗變長輩」
劉亦菲將近2年不拍戲 背後原因曝光 驚人片酬天文數字

劉亦菲將近2年不拍戲 背後原因曝光 驚人片酬天文數字
暌違900多天再進組？劉亦菲將在「咸雪」中化身清末版「琅琊榜」女主

暌違900多天再進組？劉亦菲將在「咸雪」中化身清末版「琅琊榜」女主

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非