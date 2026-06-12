劉亦菲本名叫「安風」 網讚：難怪這麼有仙氣、像小說女主

劉亦菲的本名叫「安風」，源自「詩經」中「穆如清風」的意境。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉亦菲本名安風，取自詩經意境，寓意自由溫潤。

劉亦菲本名安風，取自詩經意境，寓意自由溫潤。 重點二： 她曾改名劉茜美子，十五歲出道後再用藝名劉亦菲。

她曾改名劉茜美子，十五歲出道後再用藝名劉亦菲。 重點三：網友熱議其名字與氣質相襯，並關注高知家庭背景。

「神仙姐姐」劉亦菲 近日再登熱搜，不過不是因為新作品，而是她鮮少被提及的本名。隨著相關話題在網路迅速發酵，不少網友驚訝發現，原來這位氣質出眾的女星不僅名字充滿古典韻味，背後更有著令人稱羨的書香世家背景。

據悉，劉亦菲出生時隨父親安少康姓氏，本名「安風」。其中「風」源於「詩經」中「穆如清風」的意境，寄託家人希望她自由灑脫、溫潤從容的祝福。父母離婚後，她改隨母姓劉，並由外婆為她取名「劉茜美子」。其中「茜」來自她的小名「茜茜」，靈感源於母親懷孕時喜愛的電影「茜茜公主」；而「美子」其實是武漢方言「細妹子」的諧音，並非外界誤解的日式名字。

直到15歲正式踏入演藝圈，才由乾爹陳金飛改為如今廣為人知的藝名「劉亦菲」。據悉，這個名字蘊含「無風亦可飛」的寓意，既保留了原名的靈動感，也象徵展翅高飛的人生願景。

伴隨「安風」話題暴紅，劉亦菲的家庭背景也再度成為焦點。她的父親安少康曾任武漢大學法文教授，並擔任駐法國大使館外交秘書；母親劉曉莉則是國家一級舞蹈演員，曾獲多項國家級藝術獎項。祖父母也長期投身教育與醫療領域，堪稱典型的高知識分子家庭。

對於「安風」這個名字，不少網友驚艷表示，「安風比小說女主角還像小說女主角」、「難怪這麼有仙氣」、「和劉亦菲本人氣質太搭了」。也有網友認為，她身上獨特的書卷氣與家庭教育密不可分，「三代高知家庭真的很難複製」。