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怕南寧意外重演…張凌赫赴南京 200保安護航

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫身穿一襲白色深V真空西裝，宛如「白馬王子」。(取材自微博)
張凌赫身穿一襲白色深V真空西裝，宛如「白馬王子」。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張凌赫南京出席新品會，主辦方動員近兩百保安維持秩序。
  • 重點二：南寧活動曾因粉絲擠爆商場，致玻璃破裂並造成多人受傷。
  • 重點三：他以白色深V西裝亮相，並透露正調理身體與籌備新作。

憑藉古裝劇「逐玉」中武安侯「謝征」一角人氣再攀高峰的大陸男星張凌赫，繼不久前在廣西南寧出席商場活動時，大批粉絲擠爆玻璃致多人受傷後，他日前又現身南京參加新品發布會。這次，主辦單位全面升級安保規格，不僅祭出實名登記、號碼牌限流制度，更出動近200名保安維持秩序，被網友形容是「頂流級安保配置」、「安全感滿滿」。

5月下旬，張凌赫出席南寧某商場公開活動，未料大批粉絲聞訊趕往現場，商場各樓層擠得水洩不通。在推擠過程中，現場玻璃設施不堪負荷發生破裂，導致多人受傷，場面一度混亂。有了南寧事件的前車之鑑，南京活動顯得格外謹慎。據現場目擊者透露，主辦方事前便安排團隊踩點勘查，並設置S型圍欄區隔動線，粉絲需完成實名登記後領取號碼牌，依照批次進場。

儘管安保規格大幅提升，依然無法阻擋粉絲熱情。活動當天，商場從一樓到高樓層都擠滿支持者，將活動現場變成大型見面會。當張凌赫以一襲白色深V真空西裝亮相時，宛如「白馬王子」的模樣，引發全場尖叫。

活動現場，張凌赫也主動談及近期身體狀況。他坦言自己正在規律飲食與調理身體，還笑問粉絲，「我最近有圓潤一點嗎？」一句話讓全場笑聲不斷。據悉，他先前拍攝新劇「歸鸞」期間曾因高強度工作導致低血糖與身體不適，如今殺青後正逐步恢復狀態，同時也透露自己正在籌備全新作品。

身為南京師範大學校友的張凌赫，還在現場分享自己學生時期常去的仙林大學城、新街口及雞鳴寺等地標，笑稱南京是自己的「第二個家」。

精華 FAQ

  • 因他先前在南寧出席活動時，粉絲大量湧入導致商場擁擠，玻璃設施破裂並有人受傷，主辦方這次才採取更嚴格的管制措施。

  • 主辦方事前踩點勘查，設置S型圍欄分流，並要求粉絲實名登記、領號碼牌後分批進場，同時動員近200名保安維持秩序。

  • 他表示自己正規律飲食、調理身體，也笑問粉絲是否覺得他變圓潤；此外還提到正籌備新作品，並分享自己對南京的熟悉與感情。

張凌赫

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