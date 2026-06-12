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回應跨界開唱爭議 岳雲鵬：小時候就喜歡在胡同口唱電視劇主題曲

娛樂新聞組／即時報導
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岳雲鵬說開演唱會並非一時興起，而是長久以來對音樂的熱愛延續。(取材自微博)
岳雲鵬說開演唱會並非一時興起，而是長久以來對音樂的熱愛延續。(取材自微博)

德雲社相聲演員岳雲鵬近日接受中新網專訪時，再次回應外界對其跨界舉辦演唱會的爭議。他坦言，「我希望自己做到，幹一件事就全身心投入」，並強調自己並非一時興起，而是長久以來對音樂的熱愛延續。

面對質疑聲浪，岳雲鵬直言，開演唱會並不是臨時決定，而是源於早年的音樂夢想。他回憶，小時候便喜歡在胡同口唱電視劇主題曲，中學時甚至曾登台參加元旦晚會。雖然最終走上相聲道路，但他表示，「唱歌的想法一直沒有泯滅，而且在熊熊燃燒」。他也坦言，自己清楚專業能力有限，「我就是業餘的，但我有一顆愛唱歌的心」。

對於外界關於票價與專業性的爭議，包括「最高1580元票價是否對標一線歌手」及唱功質疑，岳雲鵬態度坦然地表示，自己的演唱會更偏向「情緒表達」，希望觀眾能在現場獲得快樂與放鬆，而非追求純粹的音樂競技標準。他甚至曾在演唱會上自嘲，「我自己也覺得自己有病，但就是想幹這個事」。

事實上，自演唱會計畫公布以來，外界評價始終兩極。支持者認為，岳雲鵬的演出主打「快樂與情緒價值」，現場更像大型互動派對，觀眾「花錢買開心」，其真誠與自嘲反而成為亮點。不少粉絲形容，「不像演唱會，更像一場放大版相聲秀」。

但另一方面，也有樂評人質疑跨界歌手拉低音樂專業門檻，認為非專業演唱者高票價巡演，可能對音樂市場造成衝擊，甚至引發「劣幣驅逐良幣」討論。

儘管爭議不斷，岳雲鵬的巡演仍持續進行。自2025年北京首站1.2萬座位全數售罄後，他的「非要唱」巡演已走過多個城市，並持續加場至2026年。對於外界聲音，他始終保持「相聲是本業，演唱會是夢想」的態度，且兩件事都會認真對待。

精華 FAQ

  • 他表示自己從小就喜歡唱歌，早年常在胡同口唱電視劇主題曲，中學也曾登台演出，演唱會是多年音樂夢想的延續。

  • 岳雲鵬坦言自己只是業餘歌手，並不追求和專業歌手比拼。他認為演唱會重點在情緒表達，讓觀眾獲得快樂與放鬆。

  • 支持者認為他真誠自嘲、現場互動強，像大型派對；反對者則擔心非專業歌手高票價巡演，可能拉低音樂市場門檻。

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