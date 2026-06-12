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自爆與周星馳「很難再成朋友」 王晶仍讚：他是演技最好的演員

娛樂新聞組／即時報導
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周星馳在王晶心目中，是「演技最好的演員」。(取材自微博)
周星馳在王晶心目中，是「演技最好的演員」。(取材自微博)

香港導演王晶近日在羅永浩播客訪談中，回應與周星馳的長期不和傳聞。他坦言，自己與圈內其他過往矛盾基本已經和解，但與周星馳「很難再成為朋友」，主因是對方較少參與社交活動，雙方在公開場合見面機會極少。

不過，王晶同時強調兩人並非完全斷裂。他透露，周星馳的電影首映仍會邀請自己出席，而他也曾公開祝賀「美人魚」票房破紀錄，並表示「至少為香港電影人爭口氣」。在談及評價時，王晶更直言，周星馳是他心中「演技最好的演員」，甚至認為未來30年都難有人超越。

回顧合作歷史，兩人自1990年「賭俠」開始合作，之後陸續推出「整蠱專家」、「逃學威龍3」、「鹿鼎記」、「九品芝麻官」等多部賣座作品，曾被視為香港喜劇電影的重要黃金組合。然而，隨著創作理念差異加深，王晶偏向商業量產節奏，周星馳則逐步強化對作品細節與創作主導權的掌控，雙方分歧逐漸浮現。

雙方合作裂痕在1999年「千王之王2000」期間進一步擴大。據過往說法，兩人在片場拍攝節奏與表演方式出現衝突，自此再無正式電影合作。

分道揚鑣後，周星馳轉型導演，推出「功夫」、「少林足球」、「美人魚」等作品，形成鮮明個人風格；王晶則持續高產商業路線。

儘管多年未再合作，王晶在此次訪談中仍維持高度肯定態度，認為周星馳在喜劇電影中的地位無可取代。他以「有些桌子掀了就拼不回去」形容兩人關係現狀，但也強調，過去合作的作品與成績仍是香港電影的重要記憶。

精華 FAQ

  • 王晶認為主要原因是周星馳較少參與社交活動，兩人在公開場合見面機會本來就不多，因此關係難以像過去那樣重新建立成朋友。

  • 王晶在訪談中明言，周星馳是他心中「演技最好的演員」，甚至認為未來三十年都難有人超越，顯示他對周星馳的表演能力仍非常肯定。

  • 兩人自《賭俠》起合作多部喜劇賣座片，但王晶偏商業量產，周星馳重視細節與主導權，理念分歧在《千王之王2000》期間擴大後便再無正式合作。

香港 周星馳

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