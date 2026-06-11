68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

現年68歲的一代「玉女歌手」兼金馬影后陳秋霞，自1981年嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」拿督鍾廷森後，便淡出娛樂圈並移居當地，鮮少在香港 公開露面。她為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，日前特別「旋風式」回港一日出席晚宴。

香港01報導，在曝光的晚宴照片中，陳秋霞雖然已年近70歲，整個人依舊維持在巔峰狀態，她當天留著一頭非常俐落且時尚的銀白色短髮，身穿粉色長外套，完美襯托出優雅又貴氣的豪門闊太氣質。

在完全沒有添加任何濾鏡的原始鏡頭下，她依然面色紅潤、肌膚緊緻，臉上幾乎看不到明顯的皺紋。對著鏡頭展露燦爛親切的笑容時，隱約仍流露著陣陣當年的少女味，風采不減當年。

報導指出，陳秋霞也在社交平台分享這次珍貴的短暫回港之旅，表示此行是「匆匆來港一晚，只為參加恩師馮添枝Ricky Fung 80大壽晚宴」。她在宴會上不僅與雷安娜、彭健新等多年未見的圈中老友開心聚舊，中途更一時技癢興奮上台獻唱。她更鬼馬地笑言，看到老友雷安娜保養得那麼好，自己回馬來西亞後也要好好多加學習。

報導說，回顧陳秋霞的演藝生涯，絕對堪稱傳奇。她是1970年代紅透半邊天的影視歌三棲玉女紅星。1976年，她憑藉著電影「秋霞」一舉奪得第14屆金馬獎「最佳女主角」，更與片中男主角「阿B」鍾鎮濤假戲真做譜出戀曲；可惜這段金童玉女的夢幻戀情最終因聚少離多而遺憾畫下句點。

1981年，正值事業最高峰的陳秋霞低調嫁入豪門後便專心相夫教女。2016年，陳秋霞罹患乳腺癌第二期，隨即返港接受治療，最終抗癌成功。