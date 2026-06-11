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向太自爆向華強名下沒房產：「全都是我名字」

記者陳穎／綜合報導
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向華強自爆與老婆陳嵐結婚40年感情緊密。（取材自微博）
向華強自爆與老婆陳嵐結婚40年感情緊密。（取材自微博）

香港影視大亨向華強與妻子向太陳嵐結縭超過40年，夫妻共同打拚事業多年，累積驚人身家。外界盛傳兩人擁有龐大資產及遍布各地的不動產，不過向太近日卻自曝一項令人意外的內幕，透露家中房產其實全都登記在自己名下，向華強名下甚至沒有任何一間房子。

向太日前透過影片分享夫妻相處與理財之道，談到男女在金錢管理上的差異時表示，男性通常較具冒險精神，喜歡尋找投資機會或投入創業，希望創造更大財富；相較之下，女性往往更重視家庭穩定，因此思考方向也有所不同。

她坦言，自己從年輕時開始規畫財務時，最優先考量的就是家庭保障。過去每當賺到一筆錢，往往還來不及仔細規畫用途，向華強便已經將資金投入新事業，或借給朋友周轉，因此她逐漸養成替家庭預留後路的習慣。

向太認為，另一半有企圖心與事業心並非壞事，但身為伴侶也必須適時扮演平衡角色。她形容女性有時就像掌握方向的人，必須幫助另一半控制節奏，避免因過度衝刺而承擔過高風險。若事業發展順利，夫妻自然能共同享受成果；但若遭遇挫折，也要確保家庭仍保有基本保障。

談到投資策略時，向太透露，自己在賺到人生第一桶金後，便開始思考如何抵抗通貨膨脹與資產貶值，因此選擇將資金投入房地產市場。多年下來，她陸續在不同地區置產，累積相當可觀的房產數量。

最讓外界意外的是，向太直言所有房產都登記在自己名下，房產證早已超過十多張，而向華強對買房並沒有太大興趣，「他名下沒有房產，一間都沒有。」這番發言曝光後，立刻引發網友熱議，不少人認為夫妻倆一個擅長開創事業、一個負責守住資產，正好形成互補，也難怪能攜手走過數十年婚姻與事業風雨。

精華 FAQ

  • 她直言家中所有房產都登記在自己名下，房產證已有十多張；相較之下，向華強名下沒有任何一間房子，成為外界討論焦點。

  • 她認為賺錢後也要考慮通膨與資產貶值，因此較早將資金投入房地產，藉由置產累積可保值的家庭資產，確保未來有穩固後盾。

  • 她認為男性多半較敢冒險衝事業，女性則更重視家庭穩定；夫妻若能一個負責開創、一個負責守成，就能在風險與收益間取得平衡。

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