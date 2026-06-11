我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

三金影后進綜藝…周冬雨加盟「花少」網憂：徹底沒戲拍

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周冬雨傳將加盟明星旅行真人秀「花兒與少年」第八季。(取材自微博)
周冬雨傳將加盟明星旅行真人秀「花兒與少年」第八季。(取材自微博)

中國知名明星旅行真人秀「花兒與少年」第八季（簡稱「花少8」）尚未官宣便已話題不斷。近日，網上流出最終嘉賓陣容名單，其中最令人震驚的，莫過於華語影史最年輕的三金影后周冬雨將以「四姐」身分驚喜加盟。據悉，本季節目計畫於2026年7月正式開機，展開為期約27天的南美三國遊學之旅，並預計於9月底播出。

身為首位達成華語電影三大獎滿貫的90後演員，周冬雨近年在大銀幕表現活躍，連續擔任釜山、聖塞巴斯蒂安等國際電影節評委。極少參與常駐真人秀的她，此次傳出跨界挑戰旅行綜藝，立刻在網路上掀起兩極化的輿論風暴。

部分粉絲擔憂，周冬雨會破了「電影咖應保持神祕感」原則，更翻出她早期在真人秀中直率、慢熱的性格表現，擔心她遇上注重人際互動的「花少」，會引起爭議，甚至有人質疑她近年電影作品減少後，轉向綜藝是「徹底沒戲拍」。

另一方面，也有大批粉絲力挺周冬雨參加綜藝，稱她近年在「周五晚高瘋」等節目中展現出坦然、幽默且高EQ的「真性情」，加上她流利的英文與從容的國際形象，絕對能成為旅途中的得力骨幹。

除了周冬雨外，網傳的「5姐2弟」陣容同樣充滿看點，包括大姐是港圈喜劇天后吳君如；二姐、三姐分別為殷桃與林依晨；小妹則傳有可能是歐陽娜娜。

弟弟團方面，傳由當紅小生鄧為與「小孩哥」王星越組成。兩人被網友調侃「搬行李肯定沒問題」。

針對滿天飛的陣容傳聞，「花少8」總導演李超先前曾語帶保留地表示網傳名單「半真半假」，目前只能靜待官方最終的正式官宣。

精華 FAQ

  • 網傳她將以「四姐」身分加入花兒與少年8，成為本季最受矚目的嘉賓之一。消息尚未獲官方正式公布，但已在社群上引起大量討論。

  • 傳聞顯示，花少8預計2026年7月開機，行程約27天，將前往南美三國旅行與遊學，並預計在同年9月底播出，具體安排仍待官宣確認。

  • 部分粉絲擔心她破壞電影咖的神祕感，甚至質疑是因電影機會減少才轉向綜藝；支持者則認為她高EQ、英文流利，能在旅行節目中展現魅力。

林依晨

上一則

朴信惠挺孕肚遊新加坡 裴勇浚一家驚喜同行 私交曝光

下一則

泰勒絲7/3世紀婚禮不發喜帖 300萬包場麥迪遜廣場3天

延伸閱讀

方媛上綜藝追問郭富城年輕模樣 網酸：刻意造作

方媛上綜藝追問郭富城年輕模樣 網酸：刻意造作
藝人安全帶用P的？「西遊2」挨轟荒謬 這些節目也被挖

藝人安全帶用P的？「西遊2」挨轟荒謬 這些節目也被挖
劉亦菲將近2年不拍戲 背後原因曝光 驚人片酬天文數字

劉亦菲將近2年不拍戲 背後原因曝光 驚人片酬天文數字
隊友連續被淘汰…「浪姐」隊長張月崩潰離場 網：她撐到極限了

隊友連續被淘汰…「浪姐」隊長張月崩潰離場 網：她撐到極限了

熱門新聞

黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多