謝苗宣傳新片「火遮眼」 重逢周潤發、李連杰 港片迷：回憶殺

謝苗與李連杰當年有段揪心父子情。（圖：車庫娛樂提供）

由「李連杰 接班人」謝苗主演的新片「火遮眼」，不僅動作場面打出新高度，謝苗與兩位影壇傳奇銀幕老爸周潤發 、李連杰的驚喜重逢，更掀起全網港片迷的集體回憶殺。

許多觀眾對謝苗的印象還停留在「新少林五祖」、「賭神2」、「給爸爸的信」時，當年的「天才童星」謝苗其實多年來從未放下武術，持續在動作演技上瘋狂琢磨。如今歷經30多年，他帶著更純熟的頂級武術驚艷全世界。這回在「火遮眼」中擔綱男主角，一舉一動都充滿大將之風，更獲得好萊塢獅門影業的青睞，搶下全球發行權。

謝苗在新片「火遮眼」中動作場面打出新高度。（圖：車庫娛樂提供）

在「火遮眼」宣傳期間，謝苗有機會與過去的傳奇搭檔「發哥」周潤發、梁家輝重逢。周潤發一見到長大後的謝苗，臉上洋溢著無比驚喜，立刻給了他一個大大的擁抱，還寵溺地捏了捏謝苗的臉頰。

謝苗也當面再次感謝發哥，透露當年在他童星爆紅、最炙手可熱時，發哥曾語重心長地建議他「回學校好好唸書」。謝苗受訪時感性表示：「我非常感謝發哥，發哥當時要我回去上學，讓我過了一段正常人的生活，因為演員要接地氣，要有那樣的生活。對於我來說，是非常重要的，如果再讓我選一次，我肯定毫不猶豫還是會選上學。」

謝苗與周潤發當年也有合作。（圖：車庫娛樂提供）

除了周潤發，謝苗在去年父親節前夕，也與另一位「銀幕父親」李連杰驚喜重逢。兩人當年在「新少林五祖」、「給爸爸的信」中的經典父子情深入人心，這兩部作品奠定了他們「功夫父子」的銀幕形象，謝苗更因此被稱為「李連杰接班人」。

謝苗當年被譽為天才童星。（圖：車庫娛樂提供）

在社群曝光的同框影片中，兩人不僅重現了「給爸爸的信」中「父子一起同步洗臉」的招牌名場面，謝苗還調皮地送上卡通內褲，幽默呼應「新少林五祖」中兒子把父親內褲洗破的爆笑劇情，逗得李連杰笑罵一聲「臭小子」，隨即將他緊緊擁入懷中。

謝苗在社群寫下：「我在努力長大，請您慢慢變老」，惹哭無數網民。謝苗感性表示，無論是周潤發還是李連杰，這些前輩當年對他的教導和照顧，他一直銘記在心：「他們不只是教我演戲，更教會我怎麼做人。」