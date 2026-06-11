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迪麗熱巴、陳飛宇才被指戴情侶手鍊 狗仔再爆「上海同居了」

娛樂新聞組／綜合報導
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陳飛宇稱迪麗熱巴是自己的最愛。(取材自微博)
陳飛宇稱迪麗熱巴是自己的最愛。(取材自微博)

演員陳飛宇日前在戲劇「白日提燈」宣傳期間，稱迪麗熱巴和籃球都是自己的最愛後，又被眼尖網友發現兩人佩戴同款手鏈而登上熱搜。長期追蹤兩人的狗仔也爆料兩人已交往約一年半並在上海定居。雖然沒有證據實錘，但是網友挖出兩人多件同款衣物，令這場「思胥萬千」CP迷的狂歡還在持續著。

事件起因是網友發現迪麗熱巴與陳飛宇佩戴了同款手鏈，話題迅速在10日衝上微博熱搜。隨後，有網友扒出一個疑似陳飛宇的得物帳號，該帳號的購買紀錄中多件衣服與迪麗熱巴上身款式重合，帳號在被曝光後註銷更加引人懷疑。

娛樂博主「會拍攝的百曉生」在3月時首次發文提及「白日提燈」CP，稱「大膽嗑不用感謝我」。他並在10日追加回應，稱「兩人好了很久了差不多一年半了」、「上海基本定居了」。他並說出「男的愛女的瘋魔」、「男的摳搜小氣」等形容。

百曉生的發文引發粉絲熱議，但並沒有照片、視頻證實內容。

關於手鏈的巧合，網友挖出照片，證明迪麗熱巴早在2024年6月1日就在微博曬出該手鏈，而陳飛宇佩戴同款手鏈的時間為2025年，兩人時間間隔很久，根本是「跨時空戀愛」。還有網友更稱熱巴「一個月至少換200件飾品」，撞款概率本就不低。

「白日提燈」在3月播出，陳飛宇與迪麗熱巴相差8歲，宣傳期間一度被認為CP感較弱。目前，雙方工作室均未對「同款手鏈」做出回應。

迪麗熱巴與陳飛宇合作「白日提燈」。(取材自微博)
迪麗熱巴與陳飛宇合作「白日提燈」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 焦點是迪麗熱巴與陳飛宇被指佩戴同款手鏈，進而延伸出兩人疑似交往、甚至上海同居的傳聞，相關話題迅速登上微博熱搜。

  • 網友主要拿出同款手鏈照片、疑似陳飛宇的得物購買紀錄，以及多件與迪麗熱巴上身相似的衣物作比對，但這些都屬間接線索。

  • 截至目前，迪麗熱巴與陳飛宇的工作室都沒有對同款手鏈或戀情傳聞作出回應，而狗仔與博主的說法也缺乏照片或影片實證。

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