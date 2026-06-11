為啥挑他…肖戰靠滿身塵土造型奪影帝 接下洗衣液代言
頂流男星肖戰日前因為電影「得閒謹制」莫得閒一角，在2026年頒獎季接連斬獲兩項影帝榮譽，成為90後演員中首位實現影視雙帝的藝人。他近日出任超能全球品牌代言人，代言覆蓋了包括洗衣液在內清潔產品。在超能官宣消息後，粉絲已經先掀起洗衣液囤貨潮。
肖戰繼3月「藏海傳」獲電視劇品質盛典視帝、5月初奪下北京大學生電影節影帝後，短短兩個多月時間內，再度斬獲演技大獎，正式宣告從流量天花板轉型為實力派影星。
在孔笙執導的電影「得閒謹制」中，肖戰飾演手藝精湛的鉗工「莫得閒」，他剃了寸頭、全程素顏，更在開拍前刻意減重7.5公斤、苦練南京方言，甚至考取了專業的鉗工證書。在戰亂廢墟的戲份中，肖戰更是滿臉血污、泥水塵土糊在臉上。
這樣剛毅硬朗的形象獲得了品牌的青睞。超能是納愛斯集團旗下的國民洗護品牌，目前，超能已開啟了官宣倒計時，14日將正式官宣肖戰代言人的主視覺海報與個人TVC廣告片，肖戰本人微博也會同步互動。
此前超能由孫儷代言近20年，此次官宣後，肖戰和孫儷將共同擔任超能全球品牌代言人，肖戰將負責推動品牌年輕化與高端化，覆蓋包括植愈香氛洗衣液、雙離子洗衣液等核心洗衣液產品，以及其他全品類家清用品。
預熱消息放出後，官微貼文吸引上萬粉絲留言，不少粉絲秀出家裡的洗衣液表達支持、購買之意，也認同肖戰能拿下國民品牌代言的實力。
他是憑孔笙執導的電影《得閒謹制》中「莫得閒」一角，在2026年頒獎季接連獲得兩項影帝榮譽，並成為90後演員中首位實現影視雙帝的人。 他剃了寸頭、全程素顏，開拍前刻意減重7.5公斤，還苦練南京方言，甚至考取專業鉗工證書，戲中也以滿臉血污與泥土的形象呈現角色。 超能將由肖戰與孫儷共同擔任全球品牌代言人，肖戰主要推動品牌年輕化與高端化，代言範圍涵蓋植愈香氛洗衣液、雙離子洗衣液及其他家清產品。
精華 FAQ
他是憑孔笙執導的電影《得閒謹制》中「莫得閒」一角，在2026年頒獎季接連獲得兩項影帝榮譽，並成為90後演員中首位實現影視雙帝的人。
他剃了寸頭、全程素顏，開拍前刻意減重7.5公斤，還苦練南京方言，甚至考取專業鉗工證書，戲中也以滿臉血污與泥土的形象呈現角色。
超能將由肖戰與孫儷共同擔任全球品牌代言人，肖戰主要推動品牌年輕化與高端化，代言範圍涵蓋植愈香氛洗衣液、雙離子洗衣液及其他家清產品。
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