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「只開一場圓夢」變全國巡演 謝娜口碑翻車、網友接力舉報

娛樂新聞組／即時報導
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謝娜將展開巡迴演唱會。(取材自微博)
謝娜將展開巡迴演唱會。(取材自微博)

主持人謝娜日前在個人微博神祕宣布有好消息，當晚就在「乘風2026」直播中高調官宣巡迴演唱會的訊息。沒想到此舉引發網民不滿，認為此前她強調「虧本圓夢，僅此一場」如今卻變成商業巡演。而且，在浪姐淘汰環節宣布完全不尊重台上的選手。目前已有網友發起抵制，號召巡演到所在城市舉報，謝娜因此關閉了評論區權限。

謝娜5月時在成都連開兩場個人演唱會，彼時團隊對外強調這是「中年圓夢」，甚至提及票價可能無法覆蓋成本。由於謝娜的高國民度，成都場1.5萬張門票快速售罄，半個娛樂圈好友到場助陣。

但是在6月6日「乘風2026」四公直播淘汰環節中，謝娜突然打斷流程，高調宣布啟動暑期全國巡迴演唱會，首站定於7月11日北京。從虧本圓夢到商業巡演僅間隔一個月，大量支持過她的網友感到被欺騙，有網友更酸「什麼夢這麼難圓，需要全國巡演」、勸她「見好就收」。

謝娜主業為主持人，雖然出過唱片，但外界普遍質疑其唱功薄弱。此前成都場也被吐槽「KTV水準、全程靠嘉賓撐場」。此次北京站票價定在‌380-1180元‌(約56美元至174美元)，定價和陶喆、陳楚生等專業歌手同檔位，甚至高於部分實力派歌手。

多地網友曬出撥打12345熱線舉報的錄音，舉報理由包括質疑演出「未批先售、要求公示藝術表演能力證明」等。對此，主辦方發布聲明澄清，北京站演出已提交報批材料，也取得演出批文。

對於網友的質疑，謝娜並未回應，她將微博、抖音帳號設置為先關注方可評論。第三方數據顯示，張杰、謝娜視頻帳號近期持續掉粉，近30天張杰掉粉6.5萬，謝娜掉粉1萬。

謝娜將展開巡迴演唱會。(取材自微博)
謝娜將展開巡迴演唱會。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 主要是她先前強調只做「虧本圓夢」的一場或兩場演出，卻很快改成全國巡演，讓支持者覺得被誤導；此外，直播淘汰環節突宣布也被認為不尊重現場流程。

  • 謝娜在「乘風2026」淘汰直播中突然打斷流程宣布巡演，時機敏感且形式高調，讓外界認為她把綜藝舞台當宣傳場合，進一步加深反感與質疑。

  • 部分網友發起抵制並撥打12345舉報，質疑未批先售與證明文件；主辦方則發聲明澄清，北京站已提交報批材料且取得演出批文，否認程序有問題。

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