迪麗熱巴被爆死會 同居秘戀陳飛宇1年半

迪麗熱巴與男星陳飛宇被爆交往1年半。(摘自微博)

中國女星迪麗熱巴 與男星陳飛宇近日再度被捲入戀愛傳聞。有狗仔爆料兩人已低調交往約一年半，甚至傳出已在上海同居，不過由於整起爆料缺乏任何照片、影片等實質證據，加上爆料者過去曾與陳飛宇爆發法律糾紛，因此消息曝光後立刻引發外界質疑，但依舊衝上熱搜冠軍。

這起風波源自大陸狗仔「會拍攝的百曉生」（本名鄧陽）日前在網路上的發文。他聲稱迪麗熱巴與陳飛宇「已經好了很久，差不多一年半」，還透露兩人目前多數時間待在上海，甚至形容陳飛宇對這段感情「愛得瘋魔」。不過整篇內容僅有文字敘述，並未提供任何同框照片或相關證據佐證。

事實上，這並非該狗仔首次將兩人湊成一對。早在今年3月「白日提燈」播出期間，他就曾多次發文暗示男女主角關係匪淺，引導網友討論兩人的互動，引發不少CP粉熱議。

然而，相較於爆料內容，更受關注的是爆料者本身的爭議背景。據陸媒報導，「會拍攝的百曉生」過去曾因曝光陳飛宇相關隱私內容，遭北京互聯網法院認定侵害肖像權與隱私權。法院除要求其公開道歉外，也判決須賠償精神慰撫金及經濟損失共15萬元人民幣。由於後續未依判決履行公開致歉義務，陳飛宇方面甚至曾申請強制執行。