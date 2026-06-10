「耀眼」豆瓣開分5.9… 關曉彤、李昀銳被嫌沒CP感

關曉彤(左)與李昀銳被吐槽沒有CP感。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 關曉彤與李昀銳主演的《耀眼》開播後熱度飆升，但豆瓣僅5.9分。

關曉彤與李昀銳主演的《耀眼》開播後熱度飆升，但豆瓣僅5.9分。 重點二： 劇集靠主演流量、強力行銷與高考季「勸學」宣傳迅速破圈。

劇集靠主演流量、強力行銷與高考季「勸學」宣傳迅速破圈。 重點三：觀眾批評劇情老套懸浮，演員CP感不足且角色表現失真。

由大陸女星關曉彤搭檔李昀銳主演的電視劇「耀眼」自開播以來，一邊是收視與播放量一路飆升、話題霸榜，一邊卻在豆瓣開分僅5.9分，引發口碑兩極化爭議，形成典型的「高熱低評」現象。

據媒體綜合分析，該劇的高熱度首先來自強大的流量陣容與前期行銷推動。關曉彤、李昀銳兩位主演本身具備極高話題度，開播前預約人數突破250萬，芒果TV預約量更一度達351.5萬，創下非古裝劇紀錄。劇方同步推出一系列營銷操作，成功引爆社交平台，首播當日平台播放量即突破5757萬，衛視端收視峰值達0.4741%，穩居同時段第一。

此外，該劇選擇在高考季播出，並結合「勸學」主題進行宣傳，成功吸引學生群體關注，使整體有效播放量迅速突破4億，短時間內完成破圈。

然而，熱度並未轉化為口碑。據豆瓣數據顯示，截至6月5日，近1.4萬名觀眾參與評分，其中一星、二星差評合計超過50%，直接拉低整體評分至5.9分。不少觀眾直言劇情存在明顯硬傷。

在劇情層面，「耀眼」被批評為「老套又懸浮」。「落難千金+小鎮少年」的設定被指缺乏新意，充滿「工業糖精」式戀愛套路。部分情節邏輯也遭質疑，例如女主在家庭危機期間仍高調炫富，被認為與人物設定不符。此外，「表兄妹同住一屋」的設定也引發倫理爭議。

演員表現同樣成為討論焦點。有網友指，關曉彤與鹿晗昔日戀情、李昀銳與孟子義緋聞不斷，使觀眾更難代入角色情感線，被吐槽「同事感過重」、沒有CP感。演技方面，李昀銳被指情緒表達偏平，關曉彤則被認為過度維持「大小姐氣場」，未呈現落魄角色的層次變化。

有觀點認為，「耀眼」的「高熱低分」並非偶然，而是當前影視市場粉絲與路人評價分裂的縮影：一方面粉絲集中打五星維護熱度，另一方面路人因預期落差給出低分，最終形成評分拉鋸。