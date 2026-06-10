架子大? 「最美丫鬟」艾米高考考場拒簽名 全網力挺

17歲的艾米已擁有11年戲齡。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 艾米在高考考場婉拒簽名合影，被部分考生質疑架子大。

艾米在高考考場婉拒簽名合影，被部分考生質疑架子大。 重點二： 事件曝光後輿論反轉，多數網友認為她是在遵守考場規則。

事件曝光後輿論反轉，多數網友認為她是在遵守考場規則。 重點三：17歲的她已具11年戲齡，藝考北電表演專業全國第三。

因演出陸劇「墨雨雲間」獲封「最美丫鬟」的新生代女星艾米，高考 期間意外成為話題焦點。據悉，她因禮貌拒絕同場考生簽名、合影請求，引發「架子大」質疑，但隨後輿論迅速反轉，網友和媒體一邊倒力挺艾米，認為她拒絕之舉是對考場規則的遵守，吐槽者反而缺乏邊界感。

年僅17歲、卻已擁有11年戲齡的艾米，此前剛以北京電影學院表演專業全大陸第三、女生第一的成績通過藝考，如今回到河南 參加文化課高考，迎來從童星邁向「準科班生」的關鍵一步。據北電招生規定，只要文化課達到河南省本科線，艾米即可正式錄取。

艾米上考場期間，整體表現低調。有考生透露，她多選擇在臨近開考時入場，穿著簡單便服、全程佩戴口罩。不過，即便低調，仍有同場考生認出她並提出簽名、合影請求。對此，艾米禮貌回應「抱歉，不可以」，相關畫面隨後在網路流傳。該考生並發帖吐槽艾米「咖不大，架子倒不小」。

事件發酵後，輿論很快出現翻轉，不少聲音認為，高考本就是嚴肅場合，維持秩序與專注應試才是首要原則。

有網友直言，「考場不是見面會」，認為艾米的拒絕反而展現專業與邊界感。也有評論指出，在高壓考試環境中保持克制與規矩，才是對其他考生的尊重。

據悉，艾米六歲出道，至今參演超過「清平樂」、「長津湖」、「雲之羽」、「墨雨雲間」等20多部影視作品。